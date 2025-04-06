Какое упражнение эффективно помогает похудеть

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Exercise Nutrition and Biochemistry, показало, что женщины с лишним весом, которые в течение почти трех месяцев практиковали ходьбу по 50-70 минут три раза в неделю, смогли значительно сократить количество висцерального жира в организме. Это по сравнению с группой добровольцев, где люди от регулярной ходьбы отказались.

"Начать медленно и постепенно увеличивать нагрузку лучше, чем переусердствовать и быстро сдаться. Даже небольшое время, которое вы уделите ходьбе, даст вам много, если до сих пор вы это не практиковали", - отметил тренер Крис Гальярди, объясняя, как избавиться от жира на животе.

По его словам, хороший способ сделать привычными регулярные тренировки - ежедневно ходить быстрым шагом после ужина в течение десяти минут. Когда это войдет в привычку и станет комфортным, вы будете постепенно увеличивать время физических нагрузок, выразил уверенность эксперт. Об этом пишет Pronews.gr.

Безусловно, чтобы процесс похудения шел эффективнее, надо правильно питаться. Ограничить вредные жиры, постепенно увеличивая количество клетчатки в рационе (до 30 граммов в день). При этом фрукты лучше есть в первой половине дня. Как ранее объяснила доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, вечером у человека самый высокий уровень активности инсулина. А потому все сладкое, которое съедается в это время, запускает процесс жирообразования.

Кроме того, стоит помнить, что употребление фруктов (как и сладостей) натощак вызывает подъем сахара в крови.