В чем польза и вред женьшеня для здоровья

По мнению врача-диетолога Марият Мухиной, напиток на основе женьшеня способствует похудению и ускорению обмена веществ. Действительно, женьшень — растение с тысячелетней историей, прозванное «корнем жизни и долголетия». Его стали применять в лечебных целях еще в Древнем Китае, а сейчас используют не только в восточной медицине, но и в современных пищевых добавках. Корень женьшеня содержит множество полезных веществ, витаминов и минералов, поэтому считается целебным практически для всех систем организма: сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, иммунной и репродуктивной. «Лента.ру» рассказывает, при каких заболеваниях полезен женьшень и для кого он противопоказан.

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Что такое женьшень

Женьшень растет в Азии и Северной Америке, он относится к многолетним травянистым растениям, имеет плоды — темно-красные костянки. Но самая ценная часть растения — это корень, в нем содержится высокая концентрация витаминов и полезных микроэлементов.

Женьшень бывает 12 видов, но используются в основном два:

Panax quinquefolius, или американский женьшень, — выращивают в США и Канаде;

Panax ginseng, или корейский женьшень, который выращивают в Китае и Корее.

Это растение считается символом долголетия и силы. Женьшень использовался еще в традиционной китайской медицине около пяти тысяч лет назад. Отмечая целебные свойства растения, китайцы называли его «корнем жизни».

Сегодня женьшень используется не только в восточной медицине, но и в пищевых добавках: капсулах, порошке, экстрактах и даже в энергетических напитках.

Полезные свойства женьшеня

Бодрящий эффект

Главная ценность женьшеня — его уникальный состав. В корне содержатся гинсенозиды, которые стимулируют обменные процессы в организме, а также витамины группы B, аминокислоты, микроэлементы, включая магний, железо, цинк. Все это делает женьшень натуральным стимулятором, который помогает справляться с усталостью, улучшает работу мозга и в целом повышает работоспособность, рассказывает «Ленте.ру» фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан.

«Особенно полезен женьшень в период интенсивных нагрузок, поскольку снижает физическую или умственную усталость. Недаром его часто принимают спортсмены, студенты во время сессии и люди с плотным рабочим графиком. В отличие от кофеина, женьшень не вызывает резкого скачка давления, а действует мягко и постепенно, помогая организму адаптироваться к нагрузкам, бороться с хронической усталостью», — Наталья Балан, фельдшер.

Поддержка иммунитета

Женьшень — не просто бодрящий продукт. Он положительно влияет на состояние иммунной системы, помогая организму сопротивляться вирусам и инфекциям. Регулярное употребление женьшеня может снизить риск простудных заболеваний, ускорить выздоровление и в целом повысить иммунитет.

Поддержка сердечно-сосудистой системы и работы мозга

Интересно растение и с точки зрения влияния на сердечно-сосудистую систему. Активные вещества в корне помогают улучшить кровообращение, состояние сосудов, нормализуют уровень холестерина и даже могут снижать риск атеросклероза.

Корейские исследования показали, что регулярное употребление экстракта женьшеня помогает контролировать уровень сахара в крови, улучшая чувствительность тканей к инсулину. Это особенно важно для людей, находящихся в группе риска по диабету. Женьшень также благотворно влияет на сосуды, помогая им сохранять эластичность, и предотвращает образование тромбов.

Согласно исследованию, прием корня ежедневно в течение 12 недель может улучшить работу мозга у людей, страдающих заболеванием Альцгеймера.

Повышение либидо и нормализация гормонального фона

Кроме того, женьшень часто называют природным афродизиаком. Экстракт женьшеня принимают для повышения либидо, улучшения репродуктивной функции у мужчин — считается, что корень может даже способствовать увеличению уровня тестостерона. Хотя научные исследования в этой области пока не дают однозначных выводов.

И наконец, добавляет в разговоре с «Лентой.ру» системный нутрициолог Dietology.live, консультант по коррекции пищевого поведения Лана Леонова, женьшень обладает эстрогеноподобным действием и может быть полезен в профилактике эстрогензависимых заболеваний и модуляции гормонального фона. Активные компоненты улучшают состояние кожи и противодействуют росту раковых опухолей.

Побочные эффекты и противопоказания

Несмотря на все преимущества, растение можно употреблять не всем. Препараты на его основе имеют побочные эффекты, потому перед применением любых добавок с экстрактом корня женьшеня важно проконсультироваться с врачом.

Во-первых, экстракт женьшеня обладает тонизирующим эффектом, поэтому не рекомендован людям с гипертонией: при повышенном давлении его употребление может спровоцировать головную боль, головокружение и учащенное сердцебиение. Также с осторожностью к нему стоит относиться тем, у кого есть проблемы с сердцем.

Вечером женьшень лучше не принимать — он может спровоцировать бессонницу, особенно у людей с чувствительной нервной системой.

Во-вторых, в ряде случаев возможны аллергические реакции, особенно у людей, чувствительным к растительным экстрактам.

Детям женьшень тоже противопоказан. Их нервная система еще только формируется, а потому дополнительная стимуляция может привести к перевозбуждению и проблемам со сном.

«В целом бесконтрольно применять женьшень не рекомендуется даже взрослым. В больших дозах он может вызвать раздражительность, тошноту, расстройства желудка. Лучше всего начинать с небольших доз и постепенно увеличивать, обязательно под наблюдением врача», — Наталья Балан, фельдшер.

Сочетание женьшеня с лекарствами

Лана Леонова отмечает, что побочные эффекты могут возникать при индивидуальной непереносимости растения, слишком высокой дозе или если растение принимают вместе с лекарствами.

О сочетании растения с препаратами стоит знать следующее:

женьшень вместе с фенелзином или другими ингибиторами моноаминоксидазы может привести к головным болям, дрожи и маниакальным эпизодам;

в некоторых случаях женьшень усиливает побочные эффекты препаратов прогестерона;

растение усиливает действия варфарина и других антикоагулянтов, повышает риск кровотечений;

осторожно стоит принимать женьшень вместе с кортикостероидами из-за иммуномодулирующих эффектов. Людям с аутоиммунными заболеваниями по этой же причине добавка может не подойти.

Как принимать женьшень

Форматов, в которых можно встретить женьшень, довольно много. Классический вариант — настойка, которую принимают по несколько капель перед едой. Для тех, кто не любит вкус женьшеня, есть капсулы — дозировку в этом случае подбирают в зависимости от концентрации активных веществ.

Чай из женьшеня — еще один популярный вариант, особенно в холодное время года: достаточно залить измельченный корень кипятком и настоять несколько минут. Встречается женьшень и в порошке: его можно добавлять в коктейли, смузи или просто растворять в воде. В некоторых странах его даже добавляют в супы и другие блюда, создавая пикантный вкус с легкой горчинкой.

Как выбрать женьшень

При выборе женьшеня важно учитывать его происхождение. Дикий женьшень считается самым ценным, но его сложно найти. Чаще всего в продаже встречается культивированный корень — он тоже обладает свойствами биодобавки, если выращен в правильных условиях. Китайский, корейский, американский, сибирский — каждый из них имеет свои особенности, но принцип действия остается схожим.

Корейский женьшень считается более сильнодействующим, а американский — более мягким по эффекту

Женьшень — это пример того, как природа сама создала средство для поддержания энергии, иммунитета и общего тонуса. Главное — помнить о мере, учитывать противопоказания и не рассматривать корень как панацею от всех заболеваний. Тогда он станет отличным помощником в поддержании здоровья и жизненной активности, считают эксперты.