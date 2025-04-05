Пять полезных свойств фисташек для организма

Это не только ценный перекус, но и продукт с высоким содержанием важных питательных веществ. Диетолог Авив Джошуа рассказала о преимуществах употребления фисташек.

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Контроль артериального давления. Исследования показывают, что фисташки помогают снижать систолическое артериальное давление благодаря своему составу, богатому антиоксидантами и витаминами.

Снижение уровня холестерина. Регулярное употребление фисташек положительно влияет на уровень холестерина в крови, уменьшая риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Поддержка похудения. Фисташки способствуют насыщению, что помогает контролировать аппетит и способствует снижению веса. Исследования также отмечают улучшение показателей ИМТ и уменьшение объёма талии.

Улучшение микрофлоры кишечника. Благодаря своим пребиотическим свойствам, фисташки стимулируют рост полезной микрофлоры, поддерживающей здоровье ЖКТ.

Контроль уровня сахара в крови. Особенно полезны фисташки для людей с диабетом, помогая стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Авив Джошуа подчеркнула, что умеренное употребление фисташек может принести ощутимую пользу здоровью, однако важно учитывать индивидуальные особенности организма. Людям с аллергиями, заболеваниями почек или проблемами с желудком следует соблюдать осторожность при включении этого продукта в рацион.