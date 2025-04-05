В чем польза раннего пробуждения

Раннее пробуждение может улучшить настроение, а также зарядить энергией на предстоящий день.

Об этом в интервью «Москве 24» заявила врач-сомнолог София Черкасова. По её словам, такой режим дня будет полезен для людей с хронотипом жаворонка или голубя. Определить его, уточнила специалист, можно через тест Хорна – Остберга.

«Жаворонки обычно ложатся в 20:00-22:00, а комфортно встают в 04:00-07:00. Совы – в 00:00-04:00 и в 09:00-12:00. Для голубей значения находятся где-то посередине», – пояснила специалист.

Некоторые, добавила Черкасова ощущают, что пробуждение на час раньше обычного приводит к точечному дефициту стадии быстрого сна, что улучшает настроение.

Кроме того, раннее пробуждение позволяет найти время для себя, например, выполнить важные задачи или заняться хобби. Такой режим дня также помогает минимизировать стресс во время утренних сборов на работу.

«Однако такое пробуждение может дать обратный эффект, если человек недоспал или он генетически предрасположен к хронотипу совы», – резюмировала медик.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-сомнолог, клинический психолог, член Российского общества сомнологов, кандидат медицинских наук София Черкасова предупредила о страшных последствиях использования смартфона перед сном.