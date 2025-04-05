Девять заблуждений о сне, которые могут навредить здоровью

Ты наверняка слышал, что можно выспаться впрок, алкоголь помогает заснуть и подобные им утверждения. Но это заблуждения, которым не стоит верить. Вот несколько мифов о сне, которые могут испортить тебе отдых.

Можно «отоспаться» на выходных

Многие люди всю неделю недосыпают, а потом устраивают марафон сна на выходных. Такой подход действительно помогает немного восстановиться, но полностью компенсировать вред хронического недосыпа не получится.

Даже если ты проспишь всю субботу и воскресенье, твоя концентрация, внимание и ясность мышления все равно пострадают. Представь, что сон — это спорт: если месяц не тренироваться, пара занятий на выходных не вернет былую форму.

Конечно, отсыпаться в выходные можно, но это «скорая помощь», а не решение проблемы. Лучше придерживаться стабильного графика сна каждый день, чтобы хорошо себя чувствовать.

Если выспишься, то обязательно проснешься в прекрасном настроении

Даже если ты спал достаточно, ты можешь проснуться вялым и недовольным. Чувствовать сонливость в течение часа после пробуждения — нормально, поэтому паниковать не стоит, ведь так проявляется инерция сна. Она является переходом между состоянием сна и бодрствованием на когнитивно-поведенческом уровне.

Чтобы улучшить свое состояние, нужно подвигаться или выйти на солнечный свет. Но если усталость и упадок настроения продолжаются дольше часа, то это может говорить о проблемах со сном.

Можно приучить организм спать меньше

Ты не можешь «натренировать» себя спать меньше, как бы сильно ни хотел. Потребность во сне — это биологическая константа. Можно неделями недосыпать, но «долг сна» все равно придется отдавать — через вялость, туман в голове или перепады настроения.

Даже если ты не чувствуешь сонливости, нехватка сна тормозит твою реакцию и ясность мышления. Это опасное состояние, особенно если ты ездишь за рулем или работаешь со сложной техникой.

Природу не обманешь, и хронический недосып всегда аукнется. Лучшая стратегия — спать столько, сколько требует твой организм.

Нужно обязательно восемь часов сна

Сколько нужно спать? Однозначного ответа нет, но есть примерные ориентиры для каждого возраста. Взрослым обычно нужно от семи до девяти часов, но все индивидуально. Кому-то хватает и шести часов, чтобы выспаться, а другим — десяти.

Все зависит от возраста, здоровья, энергозатрат за день. Не гонись за цифрами — ориентируйся на самочувствие. Идеальная продолжительность сна — это ровно столько, чтобы ты ощущал себя здоровым и бодрым.

Вечерние занятия спортом вредят сну

Любишь вечерние тренировки? Отлично, ведь они не вредят сну, а наоборот, могут улучшить его, но есть нюанс.

Если заниматься слишком интенсивно прямо перед сном, за час или меньше, это может взбодрить организм и усложнить засыпание. Но если ты позанимаешься в зале за три часа до сна, ты отлично отдохнешь.

Спорт вечером не равно плохой сон. Главное, слушай свое тело и избегай адреналина прямо перед тем, как нырнуть под одеяло.

Дневной сон вреден

Короткий дневной сон может действовать как перезагрузка для мозга, особенно если ты очень устал. Всего двадцать минут легкой дремоты дают заряд энергии, сравнимый с двумя чашками кофе, но без побочек, да и эффект держится дольше.

Но все же есть ряд правил, которые нужно соблюдать, если хочешь поспать днем. Не стоит уделять отдыху больше двадцати минут, иначе уйдешь в глубокий сон и проснешься разбитым. Заканчивай отдыхать до трех часов дня, чтобы хорошо выспаться ночью. А еще старайся создавать оптимальные условия: дремать в темной и тихой комнате.

Алкоголь помогает хорошо спать

На первый взгляд кажется, что бокал вина перед сном помогает быстрее отключиться, но это ловушка.

Да, алкоголь действительно расслабляет и усыпляет, так как действует как седативное средство. Но это не естественный сон, а довольно «грубое» отключение мозга.

В итоге ты засыпаешь быстрее, но сон становится прерывистым и поверхностным, ты чаще просыпаешься ночью, поэтому организм не успевает восстановиться.

Ты должен оставаться в постели, пока не уснешь

Если ты не можешь уснуть дольше двадцати минут, оставаться в кровати до победного — не выход. Так ты просто будешь мучить себя, а еще, скорее всего, погрузишься в негативные мысли, ведущие к тревоге.

Лучше встать, перейти в другую комнату и заняться чем-то скучным, например, ты можешь почитать нудную книгу или разложить носки по цвету.

Зачем? Так мозг «перезагрузится» и снова захочет спать. Главное, не включай яркий свет и избегай того, что может тебя взбудоражить: телефона, телевизора, разговоров с другими людьми.

Храп — не слишком большая проблема

Многие считают храп безобидной особенностью, но на самом деле он может указывать на серьезные нарушения. Есть несколько причин, почему он является проблемой, которую нельзя игнорировать.

Во-первых, он может сопровождаться остановками дыхания — это называется апноэ. Такое явление ведет к кислородному голоданию организма, а также резким пробуждениям, из-за чего сон становится поверхностным и не помогает восстанавливать силы.

Во-вторых, без должного лечения храп и апноэ могут спровоцировать гипертонию, повышенный риск инфаркта и инсульта, нарушения обмена веществ.

И в конце концов, храп мешает не только тебе, но и тем, кто рядом. Твоя девушка или соседи по комнате могут недосыпать, что приведет к проблемам со здоровьем и конфликтам.