Почему в старости спится хуже и что поможет это изменить

Преклонный возраст – не только время отдыха и пожинания плодов авторитета на пенсии. Это ещё и пора, когда приходится усиленно заботиться о здоровье.

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А почти у каждого второго человека старше 60 лет есть те или иные сложности со сном. Они усугубляются после 75 лет. В чём же причина, ведь, казалось бы, самое время отдыхать?

Мелатонин уже не тот?

Как оказывается, про это многое знают врачи-сомнологи, т.е. специалисты по сну. По их наблюдениям, чаще всего люди в солидном возрасте жалуются на трудности с засыпанием и частые пробуждения ночью.

Одна из причин – сокращение выработки мелатонина, который считается гормоном сна. Он регулирует циркадные ритмы, связанные со сменой дня и ночи. Характерен пример: если для людей в среднем возрасте нормой является засыпание в течение 15-20 минут, то у пенсионеров, пожилых, этот показатель достигает и 30 минут.

Наблюдения показывают и то, что старые люди чаще просыпаются по ночам. Если при этом им тяжело обратно заснуть, то это уже можно считать симптомом некачественного сна.

Когда идти к врачу-неврологу? Тут принцип простой. Если человеку подобные проявления возрастных изменений сна начали досаждать, вызывать дискомфорт – пора задуматься.

«Проявления требуют вмешательства врача тогда, когда они мешают полноценной жизни человека», - указывает руководитель Клиники нарушений сна геронтологического научно- клинического центра при РНИМУ им Н.И. Пирогова, врач-невролог Руслан Исаев.

Продлить глубокий сон

Он же в разговоре с «КП» указывает на ряд обстоятельств, которые меняют всю «обстановку» со сном для граждан в преклонном возрасте. С годами становится короче глубокий или медленноволновой сон (дельта-сон).

Эта фаза сна является важнейшей, так как именно в её ходе идёт восстановление сил организма; мозг очищается от токсинов жизнедеятельности. В том числе – от амилоида (вид белков), который скапливаясь, провоцирует болезнь Альцгеймера.

Каждые 10 лет жизни человека этот глубокий сон сокращается в среднем на 2%. Причина – старение организма. Сейчас ученые ведущих стран мира ищут способы нивелировать этот фактор, продлить глубокий сон. Польза очевидна: это продлевает молодость за счёт более медленного старения мозга.

Другим фактором изменения качества сна является изменение самой нервной системы у людей старшего возраста. Она становится менее крепкой и устойчивой. У пенсионеров повышается мнительность, тревожность, эмоциональность. Снижается стрессоустойчивость. А тревожность, как известно – один из прямых «предшественников» плохого сна и бессонницы.

Альцгеймера стоит предупреждать смолоду

Также среди причин недосыпа в старости числятся и многочисленные болезни, которые человек накопил за свою жизнь.

«Мы провели исследование. Оказалось, что среди неневрологических причин плохого сна у пожилых лидирует болевой синдром», - рассказывает Исаев.

У кого-то болят спина и суставы. У кого-то – голова. Также мешают спать простатит и аденома простаты. Почти всегда мешает нормально спать деменция. Свою роль могут сыграть и весьма тяжёлые сердечные заболевания, лишний вес.

Пациентам лучше не лениться

Особое место занимают ночные кошмары. Вокруг них складывается немало историй и мифов, в том числе в науке. В частности, есть мнение, что они могут указывать на начинающуюся деменцию.

«Страшные сновидения – прежде всего признак депрессивных и тревожных расстройств», - отметил Руслан Исаев и подчеркнул, что сами они к деменции отношения не имеют.

С другой стороны, депрессии и впрямь повышают риск болезни Альцгеймера. Так что никому ни в молодости, ни в старости не стоит расслабляться в одном смысле: нужно всегда следить за здоровьем, при появлении симптомов обращаться к врачу. И быть дисциплинированным пациентом.

Подноготная пассивности

Как же лечатся нарушения сна у пожилых? О, это целый цикл работы. Две недели пациент должен заполнять дневник. Он обязан в нём указывать, чем занимается, каковы его виды физической активности за день.

Тут может выясниться, что скажем, гражданин за день мало двигался. Или вообще не выходил на улицу.

Также может оказаться, что человек не сразу пошёл спать вечером, а задремал в кресле перед радио или телевизором. Спал также днём. А вечером посмотрел растревожившие его новости по ТВ.

Особое внимание уделяется при лечении старческих нарушений сна сопутствующим заболеваниям, если они могут влиять на качество ночного отдыха. Если таковые находит невролог, то он направляет пациента к своим коллегам – специалистам по конкретным болезням.

Бодрость и оптимизм - вот залог хорошего здоровья и сна

Безусловно, выявляется и психическое состояние человека. Если у него есть повышенная тревожность, чувство одиночества, депрессия, то человеку назначается когнитивно-поведенческая терапия.

Возможно и назначение медикаментозной терапии: успокаивающих средств или мягких снотворных. Но это делает только врач.

В завершение напомним избитую, как мир, истину: к старости, как и к браку, карьере, рождению детей, следует готовиться загодя. И менять образ жизни уже сейчас. Диета, гимнастика, приемлемые тренировки и прогулки – вот ключ к решению многих проблем.