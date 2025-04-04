Ученые выяснили, какие орехи благоприятно влияют на здоровье сердца

Новое исследование показало, что употребление орехов пекан может значительно улучшить здоровье сердца и снизить уровень холестерина, пишет Мойка78 со ссылкой на зарубежное издание. Результаты свидетельствуют о пользе включения пекана в ежедневный рацион.

В исследовании приняли участие 138 взрослых с факторами риска метаболического синдрома. Участники, которые в течение 12 недель заменяли обычные перекусы на 57 г пекана, показали значительное снижение уровня общего холестерина, триглицеридов и «плохого» холестерина ЛПНП.

Ученые объяснили это уникальным составом пекана, который богат полезными жирами, пищевыми волокнами и полифенолами. Пекан также снижает уровень аполипопротеина B, белка, связанного с образованием бляшек в артериях.