Как избавиться от икоты и почему она возникает

Икота (или по-научному «синкопальный рефлекс диафрагмы») — это непроизвольное сокращение куполовидного мускула, отделяющего лёгкие от желудочно-кишечной полости, и межрёберных мышц, сопровождающееся характерным звуком, обусловленным резким закрытием голосового пространства.

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Главная причина возникновения икоты – избыточная стимуляция диафрагмального или блуждающего нерва в результате переедания, быстрого приёма пищи, употребления газированных напитков или алкоголя. Реже проблему вызывают нарушения в центральной нервной системе.

Обычно икота проходит сама в течение 3-10 минут. Но иногда она приобретает хроническую форму, продолжаясь более 48 часов. Хроническая икота встречается только у 4% населения и требует медицинского вмешательства. Если же она обычная, справиться с ней поможет информация ниже.

Причины икоты

Чаще всего симптом провоцируют физиологические причины. Однако икота может проявляться и по вине психологических аспектов, а также из-за воздействия внешних триггеров.

Физиологические причины

Если у вас нет серьёзных заболеваний, то чаще всего икоту вызывают следующие причины.

Переедание. Чрезмерное растяжение желудка (гастральная дистензия), вызванное перееданием, приводит к механическому воздействию на диафрагму. Это стимулирует афферентные волокна диафрагмального нерва, запуская рефлекторную дугу икоты.

Обезвоживание. Приводит к дисбалансу электролитов, таких как калий, натрий и кальций. Они играют ключевую роль в нервно-мышечной функции, включая сокращение диафрагмы. Нарушение электролитного баланса вызывает непроизвольные сокращения диафрагмы, что и проявляется в виде икоты.

Быстрое принятие пищи. Жуя и глотая на высокой скорости, вы проталкиваете в пищевод не только еду и жидкость, но и большое количество воздуха. Избыточное количество воздуха в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) называется аэрофагией и способствует гастральной дистензии, вызывая икоту.

Плохое пережёвывание. Если же вы плохо жуёте пищу, то локальное раздражение ЖКТ и рефлекторный спазм диафрагмы могут быть вызваны прохождением через пищевод крупных или недостаточно измельчённых пищевых масс.

Икота может появиться при употреблении продуктов, обладающих раздражающим действием на слизистую оболочку пищевода и желудка (острая, пряная пища, алкоголь).

Психологические факторы

Стресс, тревога и эмоциональное напряжение могут усиливать активность симпатической нервной системы, что приводит к непроизвольным сокращениям диафрагмы. Это происходит только при резком травматическом опыте или на фоне хронического угнетённого состояния.

Внешние триггеры

Резкие колебания температуры принимаемой пищи или жидкости (экстремально горячее или холодное) способны вызывать раздражение терморецепторов в пищеводе, провоцируя икоту. Также симптом появляется, если вы пьёте много газировки.

Ещё икота часто сопровождает курильщиков – раздражённые нервные окончания в дыхательных путях могут передавать импульс на блуждающий или диафрагмальный нерв.

Методы избавления от икоты

Существует множество методов купирования икоты — от традиционных домашних средств до альтернативных подходов и психологических техник.

Задержка дыхания. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на 10-20 секунд. Затем медленно выдохните. Повторите несколько раз. Этот метод помогает увеличить концентрацию углекислого газа в крови, что может прервать спазмы диафрагмы, вызывающие икоту.

Питьё воды. Медленно пейте воду маленькими глотками. Это стимулирует блуждающий нерв, который играет роль в регуляции работы диафрагмы. Если не помогло, попробуйте выпить залпом стакан воды. Растяжение желудка может воздействовать на диафрагму и остановить икоту.

Употребление сахара. Положите чайную ложку сахара на язык и дайте ей раствориться. Считается, что сладкий вкус может стимулировать нервные окончания в ротовой полости, что помогает прервать икоту.

Использование уксуса или лимонного сока (не более 0,5 ч. л). Растворите уксус или сок в воде. Кислый вкус этих жидкостей также стимулирует вкусовые рецепторы.

Внимание! Способ не подходит тем, у кого есть гастрит или язва желудка, ГЭРБ, болезни почек или высокая чувствительность зубов.

Если нет доступа к еде или воде, используйте психологические техники.

1. Расслабление и медитация. Сядьте в удобное положение, закройте глаза и сосредоточьтесь на своём дыхании.

2. Попробуйте расслабить мышцы тела. Это снизит уровень стресса и тревоги, которые могут усиливать икоту.

3. Отвлечение внимания. Попробуйте сосредоточиться на чём-то другом. Например, решите сложную задачу, посмотрите фильм или почитайте книгу.

4. Упражнения. Лягте на пол на спину. Прижмите колени к груди и задержите дыхание на несколько секунд. Повторите дыхательный цикл 10-15 раз.

Эффективность этих методов может различаться у разных людей. Если икота длится долго или сопровождается другими симптомами, обратитесь к врачу.

Когда обратиться к врачу?

Если икота появляется у вас редко и проходит сама или после использования способов выше, то волноваться не о чём. Но иногда это симптом более серьёзных недугов. Обращаться за помощью к медицинскому специалисту нужно, если икота длится более 24 часов или сопровождается другими симптомами.

В том числе:

боль в груди и/или затруднённое дыхание;

рвота и/или нарушения глотания;

неврологические симптомы (нарушения речи, слабость, онемение);

повышенная температура;

кровь при кашле.

Также посетить клинику необходимо, если икота возникает после травмы головы или грудной клетки.

Рекомендовано обратиться к специалисту, если икота возникает после приёма лекарственных препаратов или значительно ухудшает качество жизни.

«Если данный симптом проявляется на протяжении длительного времени или возникает слишком часто, он может указывать на наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта, дыхательной или сердечной систем или проблем с работой центральной нервной системы», — Надежда Кудина, врач-терапевт медцентра «Жемчужина Стомед» (Костанай, Казахстан).

Возможные заболевания, связанные с икотой

Физиологически икота чаще всего связана с раздражением диафрагмального нерва или нарушением контроля над дыхательными мышцами. К заболеваниям, которые вызывают икоту, относятся следующие.

1. Раздражение диафрагмального нерва (n. phrenicus). Нерв иннервирует диафрагму, обеспечивая её сокращение. Его раздражение может быть вызвано различными патологическими процессами:

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – заброс желудочного содержимого в пищевод вызывает раздражение нервных окончаний;

грыжа пищеводного отверстия диафрагмы: смещение части желудка в грудную полость также провоцирует раздражение;

новообразования: опухоли, расположенные в средостении (пространство между лёгкими), тоже могут сдавливать или раздражать диафрагмальный нерв.

2. Нарушения в центральной нервной системе (ЦНС): здесь икота появляется из-за того, что заболевания нарушают контроль над дыхательными мышцами. К недугам, провоцирующим симптом, относятся:

инсульт (повреждение определённых участков головного мозга);

рассеянный склероз (демиелинизация нервных волокон в ЦНС);

опухоли головного мозга (доброкачественные или злокачественные).

3. Дисфункция блуждающего нерва (n. vagus). Нерв участвует в регуляции дыхания и влияет на многие органы желудочно-кишечного тракта. Его раздражение зачастую связано с:

гастритом (воспаление слизистой оболочки желудка);

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Реже икота указывает на метаболические нарушения (уремия или гипокальцемия) или психосоматические расстройства. В любом случае необходимо обратиться к терапевту и пройти полноценную диагностику организма.

В целом можно сделать вывод, что икота – это неоднозначный нейрофизиологический феномен, обусловленный дисфункцией нейромышечного аппарата, контролирующего диафрагму и дыхательные мышцы. Для избавления от проблемы придерживайтесь домашних методов, к альтернативным (питьё лимонного сока или уксуса) следует прибегать в крайних случаях.

Медикаментозного лечения непосредственно икоты не существует. Но используются противосудорожные средства, миорелаксанты центрального действия, а также препараты, стимулирующие моторику желудочно-кишечного тракта. Помните, что у всех лекарств есть побочные эффекты и нельзя их принимать без необходимости и без назначения врача.