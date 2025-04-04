Врач рассказал, в каких случаях спорт может быть опасен для почек и печени

Спорт — залог здоровья, но в определенных условиях он может нанести вред почкам и печени. Так, спорт может обострить недиагностированные болезни: гепатит, почечную дисфункцию, аутоиммунные нарушения. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель главного врача клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге, врач-кардиолог, терапевт, профпатолог Виктор Гончаров.

«Например, ударные нагрузки при недиагностированном гломерулонефрите (аутоиммунное воспалительное заболевание почек) способны спровоцировать появление крови в моче. Кроме того, недостаток воды во время тренировок снижает кровоток в почках, затрудняя выведение токсинов. Для печени обезвоживание также опасно: органу сложнее нейтрализовать продукты распада, что повышает риск воспалений. Особенно критично это при жаркой погоде или в сочетании с алкоголем после тренировок», — объяснил врач.

Также доктор отметил, что интенсивные тренировки без должного восстановления провоцируют разрушение мышечной ткани — рабдомиолиз. При этом в кровь попадает белок миоглобин, который забивает почечные канальцы, вызывая острую почечную недостаточность. В группе риска — марафонцы, кроссфитеры, новички, игнорирующие постепенное увеличение нагрузок.

«Еще один риск представляют допинг и бесконтрольный прием добавок. Анаболические стероиды, жиросжигатели и даже некоторые «безопасные» БАДы перегружают печень, вызывая токсический гепатит. Почки страдают от избытка белка в диете и протеиновых коктейлей: фильтрационная система не справляется, что ведет к камнеобразованию», – рассказал Гончаров.

По его словам, определить опасную нагрузку на организм можно несколькими способами. Если пульс превышает 80% от максимума дольше 30 минут (рассчитать свой предположительный максимальный пульс можно по формуле: 220 минус ваш возраст), а после тренировки возникает тошнота или головокружение — это сигнал переутомления.