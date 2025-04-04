Ученые выяснили, какой рацион снижает риск инсульта

Ученые из Нидерландов подсчитали: если каждый житель страны будет есть два фрукта в день и полностью откажется от переработанного мяса — вроде колбасы и бургеров — к 2050 году можно будет предотвратить до 20 процентов новых случаев диабета, инсульта и болезней сердца. Результаты исследования опубликовал журнал eClinicalMedicine.

Анализ провели специалисты Вагенингенского университета, сравнив привычный рацион нидерландцев с официальными врачебными рекомендациями по питанию. Оказалось, что сейчас голландцы съедают лишь половину от рекомендованного количества фруктов и в среднем потребляют 40 граммов переработанного мяса в день.

Ученые смоделировали, что произойдет, если каждый будет соблюдать диетические рекомендации. Оказалось, исключение из рациона переработанного мяса поможет предотвратить до 22 процентов новых случаев диабета 2-го типа и до 21 процента болезней сердца. Добавление всего двух фруктов в день — яблока и банана, например — может снизить риск инсульта на 18 процентов. К тому же достаточное потребление цельнозерновых продуктов может помочь избежать 10 процентов случаев инсульта.

По мнению исследователей, следование простым рекомендациям может серьезно разгрузить систему здравоохранения и снизить расходы на лечение. Но добиться этого непросто, поскольку фастфуд и вредные продукты остаются более доступными, чем полезные.