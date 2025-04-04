Названа опасность свежевыжатых соков

Терапевт, невролог Иоланта Лялите рассказала, что свежевыжатые соки могут содержать слишком много сахара.

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«Многие считают, что сок — это буквально выжимка самого лучшего из фрукта», — заявила эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По словам специалиста, на самом деле в таком соке отсутствуют пищевые волокна, что делает его просто выжимкой быстрых углеводов.

Врач рекомендовала утолять жажду водой, а не компотами и прочими сладкими напитками.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина порекомендовала тщательнее выбирать продукты питания при наличии проблем с ЖКТ.