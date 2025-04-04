Назвал привычки и гаджеты, увеличивающие продолжительность жизни

Внедрите их в свою рутину, чтобы изменить жизнь к лучшему.

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«Что определяет продолжительность жизни: наследственность или привычки? Как улучшить своё здоровье и продлить активные годы? Чем новые разработки могут помочь в вопросах продления срока жизни? Разбираемся в материале», — Дмитрий Шабанов, основатель центра «Вивион».

От чего зависит продолжительность жизни?

Факторы, влияющие на здоровье и продолжительность жизни, делятся на две группы: генетические и эпигенетические.

Генетические факторы – это то, что запрограммировано в человеке. Сюда относятся наследственность и склонность к различным заболеваниям. Они влияют на наше здоровье и продолжительность жизни примерно на 25%.

Эпигенетические факторы – это образ жизни и внешние условия, на которые приходится 75% влияния. От внешних факторов зависит, сработают ли генетические предрасположенности.

Например, если у человека есть предрасположенность к онкологии, совершенно не значит, что у него разовьётся это заболевание. И наоборот, может не быть генетических предпосылок, но из-за условий жизни человек заболевает онкологией.

К эпигенетическим факторам относятся:

внешняя среда, то есть экологическая обстановка, климат и условия работы;

питание и вредные привычки;

физическая активность и спорт;

режим дня и соотношение нагрузки и отдыха;

стресс и реакция психики на него.

Как сильно на здоровье и продолжительность жизни влияет стресс?

Из всех эпигенетических факторов, пожалуй, стресс сильнее других воздействует на работу всего организма.

Стресс оказывает влияние на четыре основные системы:

сердечно-сосудистую;

нервную и на работу мозга вообще;

иммунную;

пищеварительную (ЖКТ).

При высоком стрессе эти системы начинают разрушаться, что приводит к различным патологиям и может значительно сократить срок или качество жизни.

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертности в мире. Сильные переживания часто приводят к сердечным приступам, а регулярный стресс влияет на эластичность сосудов.

Нервная система перегружается из-за стресса, что сказывается не только на психике, но и на работе всех остальных систем. Человек хуже спит, быстрее устаёт, испытывает раздражение, головные боли.

Иммунная система очень сильно подвержена воздействию стресса: иммунитет начинает снижаться, и человек чаще заражается простудными заболеваниями, хуже себя чувствует.

В желудке и кишечнике очень много нервных окончаний, поэтому стресс напрямую влияет на работу ЖКТ. Это приводит к нарушению пищеварения, недостатку полезных веществ и витаминов, а также к различным заболеваниям ЖКТ, вплоть до язвы.

Какие привычки могут влиять на продолжительность жизни?

Качественный сон – это база для здоровья. Если режим дня и сон не налажены, человек становится более восприимчив к стрессу. Появляются разные ментальные отклонения, тревожные и депрессивные состояния. Одной из самых важных привычек должен стать отход ко сну в одно и то же время с продолжительностью ночного отдыха не менее семи-восьми часов.

Контроль питания – тоже очень полезная привычка. Сюда стоит отнести исключение вредных продуктов и переедания. Для здоровья будет полезно интервальное голодание или низкоуглеводная диета.

Есть индивидуальные особенности, но в целом привычка следить за своим питанием точно влияет на продолжительность жизни в лучшую сторону.

Дневные перерывы для расслабления могут также стать хорошей привычкой. Переключиться поможет дыхательная практика или прогулка. Любой дневной перерыв на отдых, расслабление максимально положительно сказывается на нервной системе.

Качество сна и метаболизм зависят от количества энергии, которую потребляет мозг, и, если он не отдыхает, энергии расходуется много. Соответственно, организм начинает забирать её из других мест, и всё это негативно сказывается на работе различных систем.

Как с помощью гаджетов можно повлиять на продолжительность жизни?

Современные решения, которые помогают улучшать здоровье и выгружать стресс, условно можно поделить на приборы, тренажёры и камеры.

К первым относятся мобильные устройства, которые легко купить домой или даже носить с собой. Например, это дыхательные тренажёры, помогающие насыщать клетки организма кислородом.

В эту же категорию входят гарнитуры для медитации или концентрации, работающие с ментальным состоянием. Как правило, это очки с наушниками, позволяющие быстро переключить волновую активность мозга: расслабить его или, наоборот, помочь сосредоточиться.

Есть также устройства для стимуляции блуждающего нерва, которые крепятся на шею или на ухо. Они создают баланс симпатической и парасимпатической нервной системы и позволяют снять тревожные состояния и расслабиться.

Ко второму типу относятся «умные тренажёры» — роботизированные системы для кардио и силовых нагрузок. Одно такое устройство может заменить несколько тренажёров из спортзала. С помощью трекеров и алгоритмов робот определяет степень и продолжительность нагрузки, оптимальную для каждого человека.

Он может выстроить индивидуальную систему эффективных тренировок, что позволяет быстро и эффективно прийти в форму и поддерживать хорошее физическое состояние.

Третий вариант – это терапия экстремальными температурами. Охлаждение кожи до семи градусов разрушает накопившийся в теле кортизол. Такого эффекта можно добиться в криокамере без дискомфорта и риска простудиться. Ещё одно современное устройство – инфракрасная сауна. В ней можно быстро прогреть мышцы и расслабиться. Такой вариант – более безопасный и комфортный аналог бани.

Если внедрять полезные привычки в свой образ жизни и подкреплять их современными технологиями, можно гораздо легче справляться со стрессом и оставаться здоровым на долгие годы.