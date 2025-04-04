Названы риски бесконтрольного употребления хлореллы

Порошок хлореллы имеет ярко зеленый цвет – сегодня его можно встретить на полках органических продуктов в маркетах или в составе смузи у некоторых производителей. Потребители выбирают его как продукт, приносящий здоровью пользу. Однако, диетологи указывают на некоторые «нюансы», связанные с включением этого порошка в рацион.

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Пресноводная водоросль хлорелла содержит белок, клетчатку, витамины, минералы и жирные кислоты омега-3. Она обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Диетолог Эмма М. Лэйнг рассказала Verywell, что хлорелла, как и другая водоросль – спирулина, рекламируются как средства, помогающие при целом ряде патологий – от кардиометаболических нарушений до стоматологических инфекций и диагностированных психических заболеваний.

Хотя исследования показывают, что хлорелла может помочь снизить артериальное давление, снизить риски сердечных патологий, предупредить некоторые осложнения диабета – большинство таких исследований проводилось на животных.

При этом, есть опасения по поводу того, что добавки с хлореллой могут содержать тяжелые металлы или бактериальные токсины, способные в некоторых случаях перекрыть их потенциальную пользу для организма.

Хлорелла, спирулина и другие добавки из водорослей могут содержать тяжелые металлы, если они поглощают их из воды в процессе выращивания. То есть, это зависит от того, где выращиваются водоросли.

Людям не стоит слишком беспокоиться, если они употребляют хлореллу в умеренных количествах, хотя, она может вызывать такие «побочные эффекты» как тошнота, газы, спазмы в животе и аллергические реакции, включая анафилаксию. «Идеальная» доза употребления хлореллы не определена на сегодняшних день, хоть есть источники, называющие 15 граммов в день безопасной дозой.

Медики говорят о важности консультации с врачом перед началом приема каких-либо пищевых добавок, включая хлореллу или спирулину. Нельзя исключать из внимания и тот факт, что они могут снизить эффективность других принимаемых препаратов, таких как иммунодепрессанты или препараты, разжижающие кровь.