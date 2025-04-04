Что будет с кишечником через две недели после отказа от сахара

Исключение добавленного сахара из рациона - это серьезный шаг, который может многое поменять в работе организма, рассказала гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

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Как пишет врач в своем телеграм-канале, основная проблема в том, что сладости вызывают воспаление.

«Причем по всему организму. Оно идет и в сосудах, и в кишечнике, и в суставах. Идет нагрузка на поджелудочную. А это риск развития диабета в будущем. Также есть воздействие на кожу. Неслучайно существует такое понятие как "сахарное лицо". Мы видим отечность, темные круги под глазами, выраженные морщины», — отметила гастроэнтеролог.

Сахар быстро дает энергию, в моменте улучшает настроение, и кажется, что без него никуда. Однако за каждым сладким перекусом скрываются изменения, которые незаметно разрушают организм, еще раз подчеркнула врач.

По ее словам, нужно не так много времени, чтобы заметить положительные изменения, связанные с отказом от десертов.

«Сначала будет апатия, дискомфорт, ощущение нехватки чего-то. Но уже через время вы заметите, что стало меньше отеков. Уменьшение веса и объемов - еще одно следствие отказа от сладкого. Кроме того, вы автоматически нормализуете уровень инсулина. А это уменьшение жиронакопительного эффекта. Также люди замечают, что сон стал крепче. Сахар же растормаживает нервную систему», — объяснила врач.

Еще одно изменение, которое появляется уже через две недели после максимального ограничения сладкого, связано с кишечником.

«Он станет лучше работать», — подчеркнула врач.

Ежедневное употребление клетчатки (овощи, листовые, зелень) - лучшая помощь кишечнику, добавила Диляра Лебедева.