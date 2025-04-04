Развенчаны популярные мифы о сое

Шэрон Палмер, зарегистрированный диетолог, специализирующийся на растительном питании, говорит, что в демонизации сои нет никакого смысла. Вот что по этому поводу демонстрируют исследования.

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Соя вызывает рак груди. В сое действительно есть изофлавоны, но это не то же самое, что гормон эстроген в организме человека. Исследования показывают, что умеренное потребление сои безопасно и даже может защищать от рака груди.

Соя влияет на мужские половые гормоны. Обзор 41 исследования показал: соя и соевые изофлавоны никак не повлияли на уровень тестостерона или эстрогена у мужчин.

Соя мешает усвоению минералов. Согласно исследованиям, соя может дать организму значительное количество усваиваемого железа. Особенно верно это для соевых продуктов, в которых мало фитиновой кислоты, а также таких, которые употребляются вместе с пищей, содержащей витамин С.

Обработанные соевые продукты вредны для здоровья. На самом деле из них вы получите белок, а также улучшите их текстуру и здоровье сердца. Известно, что употребление 25 г в сутки снижает риск возникновения болезней сердца.

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