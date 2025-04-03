Назван простой способ облегчить запор

Для профилактики запоров женщинам необходимо выпивать около 2,7 литра общего количества жидкости в день. Для мужчин норма возрастает до 3,7 литра. Об этом изданию WelnessPulse рассказала диетолог Александра Гинос из Университета Иллинойса.

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Врач объяснила, что запор обычно определяется как редкое опорожнение кишечника, обычно менее трех раз в неделю. Такая патология часто сопровождается вздутием живота и ощущением дискомфорта.

По словам диетолога, многие люди стремятся улучшить работу кишечника, потребляя больше продуктов с клетчаткой. Ей богаты овощи, фрукты, крупы и хлеб. Такая пища действительно увеличивает объем стула за счет неперевариваемых пищевых волокон, однако такая стратегия в некоторых случаях может быть контрпродуктивной. Важным условием является достаточное количество жидкости в рационе.

Доктор Гинос отметила, что для стимуляции дефекации женщинам необходимо около 2,7 литра жидкости в день, а мужчинам — 3,7 литра. При этом в указанный объем не должна входить только вода. Регулярное потребление чая, соков и молочных напитков также помогает предотвратить запор.

Врач добавила, что дополнительную пользу для желудочно-кишечного тракта могут принести физические упражнения. Даже легкая активность, например прогулки и йога, повышает сократительную активность кишечника.