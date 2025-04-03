Как извлечь максимум пользы из пеших прогулок

Для получения максимальной пользы от прогулок нужно оставить дома телефон и практиковать интервальную ходьбу с ускорениями. Об этом изданию MedicalXpress рассказала доктор Аманда Палуч, доцент кафедры кинезиологии в Школе общественного здравоохранения Массачусетского университета.

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По словам специалиста, ходьба снижает риск и развития и тяжесть хронических болезней сердца, диабета и деменции, а также улучшает психическое здоровье, сон, продолжительность жизни и общее состояние здоровья при старении. Этот тип физической активности также подходит почти всем людям независимо от уровня тренированности.

Исследования показывают, что максимальная польза для здоровья достигается при совершении шести-восьми тысяч шагов в день для пожилых (старше 60 лет) и восьми-десяти тысяч для молодых людей. Однако для получения дополнительных преимуществ можно внести в ежедневные пешие прогулки разнообразие.

Одним из способов превратить прогулку в полноценную тренировку является скандинавская ходьба с палками. Такая физическая активность эффективнее укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает мышечную функцию. Во время ходьбы также можно совершать выпады. Их можно выполнять при каждом шаге, а также до или после прогулки в качестве разминки или заминки.

Доктор Палуч также рекомендует развивать выносливость с помощью интервальной ходьбы — она предлагает повышать темп движения на 20 секунд, а затем снова замедляться. Научные работы показывают, что высокий темп ходьбы имеет даже большее значение для здоровья, чем длительность прогулки.

Кинезиолог добавила, что во время прогулки лучше отказаться от гаджетов. Созерцание природы или общение помогают лучше справляться со стрессом, чем дополнительное «экранное время».