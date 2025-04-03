Ученые рассказали о преимуществах африканской диеты для здоровья

Волгоградская правда

Специалисты из университетов Радбуда и KCMC в Танзании выяснили, как распространение западных пищевых привычек влияет на здоровье населения Африки.

Ученые рассказали о преимуществах африканской диеты для здоровья
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Участниками исследования ученых стали 77 мужчин из Танзании. Некоторые из них придерживались африканской диеты, но на две недели переходили на западную диету. Вторая группа изначально соблюдала западную диета, а затем перешла на африканский вариант рациона. Третья группа ежедневно употребляла ферментированный банановый напиток. В качестве контроля 10 человек питались как обычно.

Эксперты изучили работу иммунной системы, маркеры воспаления в крови и метаболические процессы на исходном уровне. Эти данные были собраны после двухнедельного вмешательства, а затем еще раз через четыре недели, сообщает Planet Today.

У тех, кто перешел на западную диету выросло число воспалительных белков в крови, а также активизировались биологические процессы, связанные с развитием заболеваний, характерных для нарушения образа жизни. Их иммунные клетки также менее эффективно реагировали на патогены.

При этом у добровольцев, которые перешли на африканскую диету или употребляли ферментированный напиток, снижались воспалительные маркеры.

Отметим, что африканская диета включает в себя большое количество овощей, фруктов, бобовых, цельных зерен и ферментированных продуктов.

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