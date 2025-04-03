Ученые рассказали о преимуществах африканской диеты для здоровья

Специалисты из университетов Радбуда и KCMC в Танзании выяснили, как распространение западных пищевых привычек влияет на здоровье населения Африки.

Участниками исследования ученых стали 77 мужчин из Танзании. Некоторые из них придерживались африканской диеты, но на две недели переходили на западную диету. Вторая группа изначально соблюдала западную диета, а затем перешла на африканский вариант рациона. Третья группа ежедневно употребляла ферментированный банановый напиток. В качестве контроля 10 человек питались как обычно.

Эксперты изучили работу иммунной системы, маркеры воспаления в крови и метаболические процессы на исходном уровне. Эти данные были собраны после двухнедельного вмешательства, а затем еще раз через четыре недели, сообщает Planet Today.

У тех, кто перешел на западную диету выросло число воспалительных белков в крови, а также активизировались биологические процессы, связанные с развитием заболеваний, характерных для нарушения образа жизни. Их иммунные клетки также менее эффективно реагировали на патогены.

При этом у добровольцев, которые перешли на африканскую диету или употребляли ферментированный напиток, снижались воспалительные маркеры.

Отметим, что африканская диета включает в себя большое количество овощей, фруктов, бобовых, цельных зерен и ферментированных продуктов.