Названы упражнения для рельефного пресса без походов в спортзал

Журналисты Men Today назвали семь упражнений, которые помогут создать рельефный пресс без походов в спортзал. Материал доступен на сайте издания.

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Среди упражнений упомянуты подъем таза с выпрямленными ногами, подъем прямых ног, обратные скручивания, планка с прыжками, ножницы, русские скручивания и велосипед. Уточняется, что каждое упражнение нужно делать в три подхода по тридцать секунд.

Фитнес-эксперт Ирина Ротач уточнила, что для того, что увидеть результат, сначала нужно избавиться от лишнего жира.

«Сделать это можно только с помощью правильного питания, а именно — дефицита калорий», — отметила она.

Ранее Ротач назвала лучшую тренировку для подготовки фигуры к лету. Она рекомендовала выполнять планку с приведением коленей, упражнения скалолаз и берпи, бег на месте, приседания с махами, выпады с прыжками, отжимания, а также джампинг джек.