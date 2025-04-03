Что такое биохакинг и как он вам может помочь

Сегодня слово «биохакинг» уже прочно закрепилось в сознании людей по всему миру, включая Россию. В нашей стране этот термин стал привлекать внимание все больше и больше людей, отдавшихся мечтам о здоровье, долголетии и повышении качества жизни.

© unsplash

Однако что скрывается за этим модным словом? RuNews24.ru разберется вместе с Мариией Молоствовой, экспертом по биохакингу.

Дейв Эспри, основатель движения биохакинга и автор бестселлеров, дал следующее определение:

«Биохакинг — это искусство и наука управления своей биологией и эффективностью путем изменения внутренней и окружающей среды».

Это понятие охватывает широкий спектр практик и идей, связанных с оптимизацией здоровья и продлением молодости.

Национальные особенности биохакинга

В России биохакинг развивался по особенному сценарию.

«По мнению Владимира Попова, врача-невролога и биохакера, Биохакинг — это комплекс мер по оздоровлению и продлению молодости, тренд ближайших десятилетий. Уникальность российского подхода к биохакингу заключается в его спонтанной эволюции и размытости термина, что делает его трудным для интеграции в общественное сознание», — рассказала Мария Молоствова.

Очень важным аспектом биохакинга является эпигенетика. Каждый человек носит в себе уникальный набор генетических полиморфизмов, и именно с помощью биохакинга можно работать с этими полиморфизмами для достижения улучшений в здоровье и самочувствии. Например, вместо того чтобы прибегать к снотворным, можно использовать методы биохакинга для балансировки нейромедиаторов, улучшения сна и ухода за психоэмоциональным состоянием.

Биохакинг и качественное долголетие

В отличие от других движений, таких как антиэйдж, биохакинг сосредоточен на комплексном подходе к качеству жизни. Мариия Молоствова подчеркивает, что есть долголетие, есть качественное долголетие, а есть качественное проживание каждого дня.

«Биохакинг позволяет не просто дожить до определенного возраста, но и поддерживать высокое качество жизни на протяжении многих лет», — считает эксперт.

Биохакинг — это не просто модное словцо, а целая философия, основанная на глубоком понимании человеческого организма и его возможностей. Эта практика, объединяющая науку и искусство, может не только улучшить наше самочувствие, но и изменить подход к жизни. Благодаря таким экспертам, как Мария Молоствова и Владимир Попов, понятие биохакинга продолжает развиваться и изучаться, открывая новые горизонты для всех, кто стремится к качественной жизни без лишних ограничений.

Надеемся, данная статья помогла вам лучше понять, что такое биохакинг по-русски и как он может улучшить вашу жизнь. Выбор за вами — какая программа стоит за вашим «компьютером»?