Врач предупредил об опасности диетических продуктов

Диетические продукты могут представлять опасность для здоровья, поэтому перед покупкой важно изучать их состав. Об этом 360.ru рассказала диетолог, рефлексотерапевт, руководитель сети клиник диетологии и рефлексотерапии Марият Мухина.

© Газета.Ru

Так, например, в диетическую газировку могут добавлять аспартам, который ВОЗ признала потенциальным канцерогеном. По словам эксперта, он слаще сахара в 200 раз, плохо метаболизируется и может стать стимулятором канцерогенеза — роста опухолей. Кроме того, в обезжиренном твороге могут содержаться фосфаты и эмульгаторы, которые помогают ему держать форму.

«Маркетологи очень часто делают вообще бредовые этикетки, например, на растительном масле пишут "без холестерина". А где там может взяться холестерин, когда это растительные жиры? То есть и вот таким образом обманывают потребителей», — добавила Мухина.

Врач отметила, что в диетических продуктах вместо сахара может содержаться большое количество жиров и муки. Она уточнила, что их назначают пациентам с определенными болезнями.

Британский врач Роб Галлоуэй до этого говорил, что потребление диетической газировки активизирует воспалительный белок-цитокин CX3CL1, который повышает риск атеросклероза и нарушает регуляцию инсулина в организме мышей.