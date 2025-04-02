Тренер назвал упражнения, которые мешают похудеть

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал четыре упражнения, которые могут помешать желающим похудеть достигнуть своей цели. Его слова приводит Men Today.

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Специалист упомянул наклоны с гантелями, которые закачивают косые мышцы живота и делают его больше. Он также рекомендовал с осторожностью относиться к боковым экстензиям в тренажере, имеющим схожий эффект.

Кроме того, Ходырев рекомендовал отказаться от наклонов у блока кроссовера.

«Такой элемент будет работать примерно так же, как и боковые экстензии. Если вы хотите заменить его чем-то, то лучше обратите внимание на скручивания в верхнем блоке», — заявил тренер.

Последним упражнением, мешающим похудеть, специалист назвал приседания со штангой с большим весом.

«Принято считать, что это упражнение направлено на ноги и ягодицы, но на самом деле в нем задействуется гораздо больше, в том числе мышцы кора. И дополнительные отягощения хорошо укрепят мышцы и увеличат их. Если вы не боитесь, то смело приступайте к таким упражнениям, если же не хотите создавать дополнительный объем в талии, то замените на приседания с собственным весом или с отягощениями полегче», — заявил Ходырев.

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