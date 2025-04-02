Названы лучшие способы, как приготовить еду

Наш организм реагирует на еду, приготовленную тем или иным способом, по-разному. К тому же в зависимости от метода обработки продуктов меняется их пищевая ценность.

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Выжимание сока из фруктов и приготовление коктейлей из них при помощи блендера — это не одно и то же. Сок может быстро перевариваться, но это не всегда хорошо. Например, по данным Министерства сельского хозяйства США, один целый апельсин включает около 16 г углеводов. Из них около 3 г приходится на клетчатку. Она помогает замедлить скорость попадания в кровоток углеводов. Когда мы готовим сок, то удаляем всю клетчатку. Это может привести к нездоровым скачкам уровня сахара в крови после употребления такого сока.

При этом измельчение в блендере фруктов сохраняет частично в них клетчатку. Исследования показывают, что употребление в пище таких фруктов может так же влиять на уровень глюкозы в крови, как и употребление цельных фруктов. Также измельчённые фрукты насыщают.

Нарезка овощей и фруктов на мелкие кусочки может облегчить усвоение некоторых веществ организмом. Например, при нарезке моркови и манго высвобождаются антиоксиданты, которые борются с воспалением и старением. Та же история с измельчением перца, шпината, картофеля, кожуры яблок, сельдереем, салатом, пастернаком. При нарезке чеснока и лука высвобождаются полезные для сердца соединения серы.

Жарка как метод приготовления может добавить в пищу калорий и вредного жира, копчение мяса — вредные соединения. Наиболее полезные способы готовки — это на пару, запекание на гриле, обжаривание с небольшим количеством масла.

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