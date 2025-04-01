Не только молоко: топ продуктов с высоким содержанием кальция

Кальций – это не только о здоровье костей и зубов, но и о правильной работе мышц, нервной системы и сердца. Если вы не пьете молоко, это не повод беспокоиться: получать кальций можно из множества других продуктов.

Семена и орехи

Абсолютный лидер по содержанию кальция – кунжут. В 100 граммах этих маленьких семян содержится почти 1000 мг кальция. Конечно, столько за раз никто не съест, но добавлять кунжут в салаты, соусы или даже просто посыпать им выпечку – отличная идея.

Консервированная рыба

Морепродукты сами по себе полезны, но если говорить о кальции, то здесь важна рыба с косточками. Сардины, шпроты, консервированный лосось – все это отличные источники кальция.

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Обогащенные продукты

На полках магазинов можно найти альтернативные источники кальция — продукты, искусственно им обогащенные. Это, например, растительное молоко (миндальное, соевое, овсяное), хлопья для завтрака, даже некоторые виды грибов. Если в составе указано, что продукт содержит кальций, его можно смело включать в рацион.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.