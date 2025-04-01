Профессор рассказала, почему смех лечит

Сегодня, 1 апреля, во многих странах празднуют День смеха и шуток. Как смех и юмор помогают сделать жизнь более успешной и здоровой, "Российской газете" рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, доктор психологических наук Вера Никишина.

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Как смех и юмор влияют на наше эмоциональное состояние и психическое здоровье?

Вера Никишина: Юмор - удивительное чувство, присущее исключительно людям, которое сочетает в себе интеллектуальную и эмоциональную составляющие. И в этом сочетании он выполняет большое количество защитных, компенсаторных и других функций, фактически обеспечивающих психическое здоровье человека.

Что касается смеха, он может быть связан с чувством юмора, и тогда это уникальное сочетание усиливает воздействие на наш организм. Но иногда смех связан с другими состояниями, например, с эйфорией или с неловкостью. И тогда он выполняет другие функции.

По сути чувство юмора - это оберег для нашего психического здоровья, это профилактика возможных нарушений в будущем, а его нарушение или дефицит напрямую отражаются на состоянии психического здоровья. Помимо этого, чувство юмора - оптимальный регулятор межличностных отношений людей. Нет более привлекательного свойства для того, чтобы иметь возможность с ним соприкасаться в социальном пространстве или разделять его.

Насколько важно чувство юмора при выборе потенциального партнера?

Вера Никишина: Абсолютно точно чувство юмора в выборе потенциального партнера очень важно. В первую очередь, для женщин. В последнее время данных таких не встречала, а вот 80-е и в 90-е годы в исследованиях критериев привлекательности мужчин для женщин чувство юмора попадало в первую пятерку. Мужчина, с которым весело, смешно, забавно - это мужчина приоритетного выбора.

Для мужчин важнее, чтобы женщина откликалась на их чувство юмора и тем самым поддерживала их в сочетании эмоционального и рационального воодушевления.

Правда ли, что развитое чувство юмора говорит о высоком уровне интеллекта? Или наоборот, "смех без причины - признак дурачины"?

Вера Никишина: Чувство юмора может быть реализовано и на высоком, и на низком интеллекте, и на среднем интеллекте. Какой уровень интеллекта, такое и содержание чувствительности к юмору, и такие шутки. Так что связь есть, но она не только про высокий уровень того и другого.

Смех может сочетаться с чувством юмора, но может существовать и за его пределами. Когда смех и юмор сочетаются, то нет противопоказаний. Когда же смех соединяется с другими чувствами, например, эйфорией, то восприятие этого сочетания будет скорее оцениваться как дурашливое или не высокоинтеллектуальное.

Когда у ребенка появляется чувство юмора? Например, некоторые родители говорят о том, что их ребенок первый раз понял шутку и осмысленно засмеялся в возрасте шести лет.

Вера Никишина: Чувство юмора - это раннее онтогенетическое приобретение, и оно стартует еще в период раннего детства. Если нам повезет, оно с нами остается на протяжении всей жизни. Все определяется принципом "используй, или потеряешь" в том смысле, что чувство юмора не изначально данное или запрограммированное, оно имеет тенденцию развития или тенденцию к регрессу. Что же касается детей, то их чувствительность к юмору и их чувство юмора существенно отличается от взрослых, но в целом стартует с достаточно ярких проявлений и может удивлять и радовать не только взрослых, но и самих детей.