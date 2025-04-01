Лауреат Нобелевской премии раскрыл три главных секрета долголетия

Ученый, биохимик и лауреат Нобелевской премии по химии 2009 года Венкатраман Рамакришнан назвал три главных секрета долголетия. Его слова приводит издание HuffPost.

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Рамакришнан убежден, что всего три простых правила увеличивают продолжительность жизни намного лучше, чем биологически активные добавки и омолаживающие процедуры. Он уточнил, что имеет в виду сбалансированную диету, регулярные занятия спортом и хороший сон. По словам ученого, эти принципы долголетия кажутся банальными, зато их эффективность подтверждена многочисленными исследованиями.

Вместе с этим Рамакришнан добавил, что современная наука достигла того уровня, когда начинает бороться со старением, а не с отдельными заболеваниями.

«Мы стали понимать причины старения и теперь пытаемся выяснить, что можно с этим сделать», — рассказал он.

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