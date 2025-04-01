Чем опасно вегетарианство для детей и взрослых

Вегетарианская диета может привести к дефициту железа и кальция, заявила NEWS.ru врач-диетолог доктор медицинских наук Елена Хохлова. По ее словам, неправильное планирование рациона способно вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

© Unsplash

Веганская и вегетарианская диеты могут быть полезными и здоровыми, если они грамотно спланированы. Однако существуют определенные риски дефицита питательных веществ, которые могут возникнуть при неправильном подходе к рациону. Они могут стать причиной нехватки аминокислот, которые нужны для строительства и восстановления тканей, железа, которое участвует в транспортировке кислорода по крови, и кальция, необходимого для здоровья костей, зубов, — пояснила Хохлова.

Специалист подчеркнула, что такие диеты особенно опасны для детей и подростков, чей организм активно растет и требует повышенного количества белка, железа и кальция. Также, по ее словам, с проблемами при переходе на веганство могут столкнуться взрослые спортсмены и беременные женщины.

Кто может столкнуться с проблемами при переходе на веганство? Дети и подростки: растущий организм нуждается в увеличенном количестве белка, железа, кальция и витамина B12. Беременные женщины: во время беременности организму требуется больше питательных веществ. Спортсмены и физически активные люди: интенсивные тренировки повышают потребность в нутриентах. Люди с хроническими заболеваниями: веганская диета может усилить проявления заболеваний, — резюмировала Хохлова.

Ранее врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова заявила, что вегетарианство снижает риски развития различных заболеваний, например сахарного диабета. По ее словам, отказ от мяса может помочь избавиться от лишнего веса. Также она заметила, что употребление только растительной пищи способствует выведению вредных токсинов из организма.