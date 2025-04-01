Что происходит с организмом после отказа от вейпов

Электронные сигареты помогли миллионам людей только в Великобритании бросить курить. Однако это не значит, что они полезны для здоровья.

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В вейпах может содержаться меньше никотина, смолы и других вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами. Но они всё равно связаны с долгосрочными проблемами со здоровьем. Также они вызывают привыкание.

При отказе от вейпа, если вы зависимы от никотина в нём, могут возникнуть симптомы отмены. Они включают, помимо тяги к парению, раздражительность и беспокойство или слабость и сонливость. У вас могут также появиться головные боли, измениться аппетит. Достигают пика они примерно спустя 72 часа после последнего использования вейпа.

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Примерно через 72 часа вы можете заметить, что вкусовые и обонятельные ощущения у вас улучшились. Частота сердечных сокращений и кровяное давления тоже снизятся до более здорового уровня. Вы будете ощущать меньшее стеснение в груди, одышка тоже уменьшится.

По данным опроса благотворительной организации Truth Initiative, 90% людей, которые отказались от электронных сигарет, стали испытывать меньше стресса, беспокойства, у них уменьшились симптомы депрессии.

В течение года без никотина ёмкость ваших лёгких значительно увеличится, улучшится способность внутренних органов бороться с инфекциями. Эксперты в целом сходятся во мнении, что вероятность развития рака и болезней сердца после окончательного отказа от «электронок» тоже снизится.

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