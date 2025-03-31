Утро без боли: 10-минутный комплекс для пробуждения тела

Просыпаться с ощущением, будто вместо сна вы таскали мешки с цементом, — это не норма. Скованность в шее, ноющая поясница, онемевшие плечи — так тело сигнализирует о перегруженных мышцах, плохом кровотоке или просто накопившемся стрессе. Особенно остро это чувствуют те, кто целый день сидит за компьютером, носит тяжести или спит в неудобной позе. Хорошая новость: вернуть телу подвижность можно еще до первой чашки кофе. Как это сделать, нам рассказала эксперт в области массажа и оздоровительной гимнастики Екатерина Сидоренко.

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«Главная ошибка — резко вскакивать с кровати и сразу нагружать „застывшие“ мышцы. Тело после сна похоже на сложенный веер: ему нужно время, чтобы плавно раскрыться. Попробуйте этот алгоритм — он сочетает мягкую растяжку, самомассаж и дыхание», — рассказала специалист и поделилась простым комплексом упражнений, который заменит обезболивающие и зарядит энергией на весь день.

«Разбудите» уши — включите бодрость (1 минута)

Сядьте на край кровати, потрите ладони до ощущения тепла. Мягко разомните мочки ушей, затем всю ушную раковину, двигаясь снизу вверх. Слегка потяните уши в стороны, вверх и вниз. Закончите легким постукиванием подушечками пальцев.

«В восточной медицине уши считают „пультом управления“ телом: такой массаж снимет сонливость и активизирует кровообращение», — поясняет наш эксперт.

Шея: снимите «невидимый ошейник» (2 минуты)

Медленно наклоните голову к правому плечу, задержитесь на 5 секунд. Плавно перекатите подбородок к груди, затем к левому плечу — как будто рисуете полукруг. Сделайте 3 подхода.

«Не старайтесь давить на мышцы — пусть растяжение будет комфортным. Это снимет спазм, который часто возникает из-за сна на высокой подушке», — говорит эксперт.

Плечи: раскройте «заржавевшие крылья» (2 минуты)

Встаньте, руки свободно опущены. На вдохе поднимите плечи к ушам, на выдохе резко опустите вниз, словно сбрасываете груз. Повторите 5 раз. Затем вытяните руки перед собой, ладони внутрь. Медленно разведите их в стороны, сводя лопатки — представьте, что разрываете на груди тугую резинку. Замрите на 10 секунд.

Поясница: растяните «зажатую пружину» (2 минуты)

Лягте на спину, согните колени. Осторожно опустите ноги вправо, а голову поверните влево. Дышите глубоко, чувствуя, как растягивается боковая поверхность тела. Задержитесь на 15 секунд, повторите в другую сторону.

«Это упражнение — спасение для тех, кто спит на боку или страдает от офисного стула-убийцы», — отмечает специалист.

Ноги: запустите «спящие реки» (2 минуты)

Сядьте на пол, вытяните ноги. Наклонитесь к стопам, округлив спину (не обязательно касаться пальцев — достаточно легкого натяжения под коленями). Затем встаньте и поднимитесь на носки 10 раз, держась за стул. Упражнение улучшит лимфоток и предотвратит отеки.

Финал: «струящийся» поток (1 минута)

Встаньте прямо, руки вдоль тела. На вдохе поднимите руки через стороны вверх, потянитесь макушкой к потолку. На выдохе наклонитесь вперед, расслабьте шею, руки, спину. Повторите 3 раза, представляя, как с каждым движением тело наполняется теплом.