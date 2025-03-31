Почему нельзя постоянно сидеть во время долгого перелета

Врач дал совет, как сохранить здоровье во время путешествия. Кардиолог Дипак Бхатт рассказал, что отсутствие активности во время перелёта может крайне негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе.

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Бхатт предупредил, что долгие перелёты и отсутствие движения повышают риск возникновения тромбов. В конце концов это может привести к сердечному приступу. По словам доктора, важно каждые несколько часов делать лёгкую разминку.