Врач дала советы по питанию в период менопаузы

После 40 лет в организме женщины происходят изменения: начинается период перименопаузы, снижается выработка эстрогена, возникают сбои в цикле. Длится этот период может порядка десяти лет, а потом наступает менопауза, когда цикл прекращается полностью и отсутствует на протяжении года. В эти периоды нужно быть внимательным к себе – следить за здоровьем, образом жизни и питанием, чтобы сохранять хорошую форму.

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Изменения в организме в период менопаузы могут быть различными: некоторые хорошо заметны, другие обнаруживаются при сдаче лабораторных анализов. Женщина может испытывать перепады настроения, снижение либидо, уязвимость к инфекциям мочевыводящих путей. Кроме того, анализ крови может выявить снижение уровня кальция, повышение «плохого» холестерина. Одна из частых проблем – набор веса, который плохо «уходит».

Об этом рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан». Желающим сохранить хорошую форму и здоровье, она дала свои рекомендации по питанию в период менопаузы. Эксперт отметила, что питание должно быть не только разнообразным и сбалансированным, но и обеспечивать защиту от остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем, которые могут проявиться в период менопаузы.

Целесообразно включать в рацион продукты с изофлавонами и лигнанами, которые являются растительными эстрогенами. Среди них – соя, соевые продукты, семена льна, бобовые.

В рационе должно быть достаточно клетчатки, которая есть в отрубях, овощах, фруктах, продуктов с кальцием – сыра, молока, йогуртов, а также источников железа – красного мяса, субпродуктов. Стоит снизить потребление соли, жирного, жареного, полуфабрикатов, отдавая предпочтение медленным углеводам, полезным жирам и легкоусвояемому белку.