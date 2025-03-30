Эксперт рассказал, как не заразиться новым вирусом с кровавым кашлем

Для предотвращения заражения новым вирусом с кровавым кашлем необходимо соблюдать простые правила гигиены. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Виктор Зуев.

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Он подчеркнул, что, во-первых, важно использовать маску, во-вторых, стараться не выходить на улицу без острой необходимости, и, в-третьих, избегать больших скоплений людей, поскольку вирус передается от человека к человеку.

Также Зуев добавил, что нужно усилить методы санитарной гигиены, о которых нас учили с раннего возраста: чаще мыть руки. Кроме того, он отметил, что при появлении первых симптомов нового вируса необходимо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

При появлении симптомов необходимо выполнить единственную вещь — ни секунды не раздумывать и обратиться к врачу. Это, кстати, улучшит прогноз для самого заболевшего, потому что ему будут оказаны меры по тем симптомам, которые есть. Кроме того, это ускорит возможность распознавания вируса, потому что чем больше людей будет обследовано, тем быстрее истина всплывет, — приводит его слова Aif.ru.

Вирусолог призвал ни в коем случае не заниматься самостоятельным лечением.

Днем ранее в Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о якобы неизвестном вирусе, который вызывает слабость, высокую температуру и кашель с кровью. Ведомство запросило необходимые сведения.