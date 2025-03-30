Что будет, если съедать полкилограмма сахара каждый день

Героиня рассказала, как маленькая ошибка привела к необратимым последствиям.

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«В возрасте 14 лет я сменила спортивную дисциплину: от гиревого спорта перешла к тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу. Ключевую роль в формировании моего раннего представления о нутрициологии играл тренер. К сожалению, его квалификация в области спортивной диетологии и физиологии питания была ограничена, а рекомендации сводились к общему совету — "есть больше углеводов", — Елена Грабовски, КМС по гиревому спорту (до 68 кг) и тяжёлой атлетике (до 68 кг).

Моё понимание темы на тот момент было фрагментарным: я знала, что углеводы являются основным источником энергии, а наиболее углеводсодержащим продуктом является сахароза — простой дисахарид, относящийся к группе быстрых углеводов.

Не имея финансовой возможности приобретать специализированные продукты спортивного питания или полноценно сбалансированный рацион, я выбрала наиболее доступный и очевидный путь: включила в ежедневный рацион большое количество рафинированного сахара. Подростковая логика и стремление к быстрому результату в силовых показателях сделали своё дело — сахар стал основным нутриентом в моём рационе.

Моим излюбленным блюдом на тот момент стала овсяно-сахарная запеканка с добавлением орехов. Несмотря на присутствие сложных углеводов в овсяных хлопьях и ненасыщенных жиров в орехах, общее пищевое соотношение было выражено крайне высоким содержанием простых сахаров.

Суточное потребление сахарозы достигало 400–500 г, что в 8–10 раз превышает допустимую норму потребления добавленных сахаров, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения (менее 50 г/сутки, в идеале — до 25 г/сутки).

Как я себя чувствовала на «сахарной» диете?

Результаты гиперкалорийного питания не заставили себя ждать: всего за один месяц масса тела увеличилась на 15 кг. На первый взгляд такие изменения могли казаться успешным стартом в наборе «силовой» массы, особенно в глазах подростка, увлечённого пауэрлифтингом.

Однако последующий анализ и общее самочувствие свидетельствовали о другом: набранный вес формировался преимущественно за счёт жировой ткани, а не мышечной гипертрофии.

Уже через пару недель я начала ощущать тревожные симптомы: постоянная усталость, резкие скачки настроения, ощущение тяжести в животе, частые головные боли и снижение работоспособности. Привычные тренировки стали даваться тяжелее, появились одышка и тахикардия даже при умеренной физической нагрузке. В конечном итоге мне пришлось обратиться к участковому терапевту.

Медицинские последствия избыточного потребления сахара

Как выяснилось после обследования, дисбаланс в питании стал основой для формирования нарушений метаболического характера. Что именно происходило в организме:

повышенная секреция инсулина превратилась в хроническую. Ткани начали терять чувствительность к инсулину — развивалась инсулинорезистентность, которая является предвестником сахарного диабета 2-го типа;

гликемические колебания и реактивная гипогликемия проявлялись слабостью, дрожью в конечностях, потливостью, тахикардией, головокружением и раздражительностью;

формирование висцерального ожирения сказалось на здоровье быстрой утомляемостью, нарушением сна, ухудшением когнитивных функций;

повышение уровня триглицеридов и дислипидемия (нарушение обмена липидов) могли стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, но я вовремя взяла себя в руки.

«У подростков, как и у взрослых, избыток сахара может нарушать регуляцию гормонов, включая лептин (гормон насыщения) и грелин (гормон голода), а также оказывать влияние на уровень кортизола — гормона стресса. Это провоцирует хронический голод, переедание и, как следствие, дополнительный набор массы тела. Частые колебания глюкозы в крови способствуют возникновению тревожности, раздражительности, расстройств сна и снижению мотивации. Гипергликемия снижает активность лейкоцитов и угнетает иммунный ответ, повышая риск простудных заболеваний, инфекций кожи, замедляя процессы регенерации тканей после физических нагрузок», — Надежда Кудина, врач-терапевт центра «Жемчужина Стомед»

Мой анализ крови показал интересное и в какой-то степени тревожное сочетание: пониженный уровень глюкозы при повышенном уровне инсулина. Именно такая картина говорит о начальной форме инсулинорезистентности — состоянии, при котором организм вырабатывает избыточный инсулин в ответ на поступление углеводов, но при этом ткани теряют чувствительность к нему.

Это приводит к резким колебаниям сахара в крови, скачкам настроения и энергии, а в долгосрочной перспективе — повышает риск развития сахарного диабета 2-го типа.

Если вы подозреваете, что едите много сахара, врач назначит сдать анализы на следующие показатели:

глюкоза крови натощак;

гликированный гемоглобин (HbA1c);

тест на толерантность к глюкозе (ГТТ);

глюкоза в моче;

инсулин;

С-пептид;

липидный профиль (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды);

АЛТ (аланинаминотрансфераза);

АСТ (аспартатаминотрансфераза).

Забор крови выполняется из вены, сдаётся строго натощак. На основании показателей врач может направить к узким специалистам, но в моём случае диагноз был поставлен быстро. Трёхмесячная «сахарная диета» подарила мне инсулинорезистентность с элементами неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) на ранней стадии.

Как я восстанавливала здоровье и снижала уровень сахара?

Моей основной задачей стало не просто снижение массы тела, а нормализация углеводного обмена и уменьшение нагрузки на печень. Первый шаг, очевидно, касался питания.

Из рациона практически полностью был исключён сахар. Полный отказ мог бы привести к нарушению когнитивных функций, снижению концентрации внимания, эмоциональной лабильности и переутомлению. Глюкозу я получала преимущественно из легкоусвояемых источников: немного пастилы, желейные конфеты на пектине, натуральный зефир, орехи в минимальном количестве шоколада. Полностью исключались жирно-сладкие десерты, кондитерские изделия на трансжирах, газировка и выпечка. На фоне тяжести в теле, одышки и слабости привычные силовые тренировки стали невозможны. Вместо штанги и жимов лёжа в тренировочный график вошли кардио по 5-7 км в день, функциональные тренировки с собственным весом, дыхательная гимнастика.

С учётом стадии метаболических нарушений и возраста была назначена мягкая медикаментозная поддержка, не требующая агрессивного вмешательства:

препараты для снижения инсулинорезистентности, стабилизации уровня глюкозы и контроля аппетита;

гепатопротекторы (действующее вещество – урсодезоксихолевая кислота) или эссенциальные фосфолипиды.

различные БАДы – магний В6, пробиотики и ферментные препараты.

Первые улучшения появились спустя две-три недели — нормализовался сон, ушла отёчность, улучшилось пищеварение. Примерно через месяц началось постепенное снижение массы тела. Самым сложным в процессе восстановления стало чувство постоянного голода. Ранее мой суточный рацион легко достигал 4000 ккал в день.

С переходом на лечебное питание энергетическая ценность рациона уменьшилась вдвое — до 2000 ккал. Чувство голода усиливалось на фоне отмены «сахарного допинга». Ситуация усугублялась сильной психологической тягой к сладкому — типичной для состояний, связанных с нарушением углеводно-инсулинового обмена.

Чтобы справиться с этим, пришлось искать альтернативные и безопасные источники сладкого: фрукты и сухофрукты, йогурт, мёд в ограниченном количестве или диетические подсластители.

Последствия

Последствия подросткового эксперимента с «сахарной диетой» я ощущаю до сих пор. Даже спустя десятилетия у меня сохраняется нестабильный гликемический профиль: уровень глюкозы в крови склонен к колебаниям.

В дополнение к этому анализы показали повышенный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Сейчас я периодически принимаю статины (препараты для профилактики заболеваний сердца и сосудов) и по-прежнему ограничиваю себя в сладком.

Эта история в целом не о диетах. Она о том, как важно принимать решения не на «авось», а руководствуясь знаниями. И, если этих знаний (об углеводах, например) недостаточно, сначала обратитесь за консультацией к специалисту. Я надеюсь, что мой опыт поможет вам избежать ошибок в питании и отказаться от лишней ложки сахара!