Диетолог назвала самый полезный способ приготовления шашлыка

Врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, как правильно готовить шашлык, а также с какими продуктами и напитками лучше совмещать это популярное в России мясное блюдо.

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В интервью RT она, в частности, заявила, что лучше всего готовить шашлыки на своих дровах без смеси для розжига, так как эта смесь может попасть и впитаться в мясо.

При этом мясо перед приготовлением можно замачивать, добавила она, например, с использованием яблочного уксуса.

«Это его размягчит, и белок будет лучше усваиваться организмом, – пояснила специалист. – По количеству? Надо смотреть на комплекцию человека. 200-500 г – это допустимая порция, если мясо не очень жирное».

Писарева при этом рекомендует использовать при приготовлении шашлыка ферментированные продукты, например, квашеную капусту, а подгоревшие чёрные участки мяса советует удалить.

«Если мясо подгорело, эти чёрные участки лучше удалить. Надо помнить, что жирное мясо не подходит для людей с высоким уровнем холестерина, с проблемами сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Им лучше употреблять курицу или рыбу», – подчеркнула врач.

При этом она напомнила, что многие сочетают потребление шашлыка с алкоголем. В этом случае, по словам Писареврой, лучше выбрать красное вино, которое содержит большое количество антиоксидантов.

«Но много вина пить тоже не стоит, чтобы не было нагрузки на печень. До еды и после еды лучше пить много воды, в том числе с лимоном и мятой», – резюмировала диетолог.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Писарева назвала лучшие продукты для снижения холестерина.