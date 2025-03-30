Как не набрать лишний вес на удаленной работе

В последнее время удалёнка стала очень популярным форматом работы из-за большого количества очевидных плюсов.

Однако атмосфера «домашнего офиса» – это не только удобное кресло и отсутствие пробок, но и постоянное искушение перекусить чем-то вкусненьким, что непременно приводит к набору лишних килограммов.

Врач Вера Сережина в интервью РИАМО рассказала, как на дистанте сохранить свой боевой вес и не превратиться в заложника собственного холодильника.

Первое и главное, по её словам, это планирование, так как, когда работаешь из дома, легко потерять счёт времени и забыть поесть или, наоборот, перекусывать без конца.

«Поэтому нужно заранее выделить время для завтрака, обеда и ужина и не пропускать их, – подчеркнула медик. – Дробное питание небольшими порциями 5-6 раз в день помогает не переедать и поддерживать нормальный обмен веществ. А ещё лучше заранее продумать, что будете есть, чтобы не хватать все подряд».

При этом она настоятельно рекомендует не оставлять в поле зрения вредные снеки, а конфеты, печенье и чипсы советует заменить на что-то полезное: орехи, сухофрукты, помидоры черри или яблоки.

Кроме того, надо стараться добавлять в каждый прием пищи белки – они дольше перевариваются и помогают избежать резких скачков сахара в крови. Это могут быть омлеты, творог, запеченная рыба или нежирное мясо.

Помимо этого, отметила Сережина, людям на удалённой работе важно пить достаточно воды, а также находить время для физической активности.