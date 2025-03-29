Фитнес-эксперт объяснил, есть ли чисто мужские и женские упражнения

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, существуют ли в тренажерном зале мужские и женские упражнения.

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Современная фитнес-индустрия началась именно с популяризации тренажерного зала. Ведь задолго до появления фитнеса в мире существовал так называемый атлетизм, который представлял из себя смесь из демонстрации мускулатуры и различных упражнений с разными снарядами (гири, штанги, гантели). Пока в 1946 году легендарный создатель бодибилдинга Джо Вейдер не учредил Международную федерацию бодибилдинга. Именно с этого момента как сам тренажерный зал, так и фитнес в целом начали свое активное развитие по всему миру.

Изначально с железом работали только мужчины, но постепенно тренажерный зал начал набирать популярность и у прекрасной половины человечества, в результате чего сначала появился женский бодибилдинг, а затем и более легкие категории – фитнес-бикини и фитнес-модель.

При этом те упражнения, которые традиционно выполняют мужчины, также используют девушки в своих тренировках. Логичный вопрос: существуют ли в зале чисто женские и мужские упражнения? Давайте разбираться.

Многие девушки, которые пришли заниматься в тренажерный зал, не просто тренируют мускулатуру – они развивают такие пропорции тела, чтобы иметь возможность выступать на соревнованиях по фитнес-бикини. Сейчас этот тренд в отрасли настолько популярен, что соревнования проводят не только федерации, но и просто фитнес-клубы среди своих клиентов.

Особенностью направления являются хорошо развитые ягодичные мышцы, для проработки которых девушки выполняют с десяток разных упражнений.

Одним из них является так называемый ягодичный мостик со штангой. Смысл упражнения достаточно прост: нужно лечь лопатками на жимовую скамью, ноги плотно упереть в пол, а штангу положить в районе тазобедренных суставов. То есть отягощение давит вниз. Задача занимающегося – поднимать вверх живот, что и получается благодаря сокращению больших ягодичных мышц и мышцы задней поверхности бедра.

Движение стало настолько популярным, что в социальных сетях можно встретить челленджи девушек, которые хвастаются, что выполняют его с весом больше ста килограммов. Более того, производители запустили в линейку тренажер именно для ягодичного мостика.

Но делают ли это упражнение мужчины и нужно ли оно им? Да, делают, но крайне редко, ведь данное движение действительно можно считать женским по двум причинам. Первая – в упражнении идет акцент на ягодичные мышцы, при этом существенно снижается нагрузка на бедра, в отличие от приседаний со штангой и разных вариантов выпадов. А именно это и нужно девушкам: развивать ягодицы пропорционально больше размера бедер.

Собственно, это и является второй причиной, почему мужчинам нет смысла выполнять "мостик": для сильной половины человечества важно набирать именно массу бедер, а для этого необходимы приседания со штангой с большим весом, жим ногами и другие базовые упражнения на ноги, которые прекрасно развивают не только бедра, но и ягодицы. Причем в данном случае развитие происходит пропорционально, что позволяет сохранить эстетику мускулатуры ног и ягодиц. То есть мы можем сделать вывод, что мужчинам "мостик" не подходит по той простой причине, что нарушит эстетику.

Получается, есть чисто женские упражнения? Да. Но в целом можно ограничиться только этим движением. Можно возразить, что такие тренажеры,, как "сведение ног" или "разведение", тоже являются чисто женскими. Но это заявление ошибочно, так как данные движения помогают проработать те мышцы, которые недополучают нагрузку при выполнении базовых упражнений. Причем их недоработка может влиять на эстетическую составляющую мышц ног. Поэтому нет ничего удивительно, если вы увидите "качка", который сводит ноги в тренажере.

Это же касается абсолютно всех упражнений со штангами и гантелями. Все движения подходят как мужчинам, так и женщинам. Главное – это правильно поставленная техника выполнения упражнения и грамотно подобранная методика тренировок в целом.

Справедливости ради можно сказать, что упражнения с фитнес-резинками и небольшими утяжелителями можно как раз отнести к чисто женским. И это будет верное суждение просто потому, что чаще данные снаряды используют при домашних тренировках или когда нет задачи увеличивать мышечную массу тела – то есть когда не нужно большое отягощение, а также штанги, гантели и тренажеры. При этом те же фитнес-резинки используют в кроссфите и единоборствах, так как они помогают развивать моторику мелких мышц-стабилизаторов. То есть все снова зависит от целей и задач от тренировок, а также правильно подобранной методики.

Если же у вас возникает вопрос, нужно ли вам конкретное движение или нет – проконсультируйтесь у специалиста.