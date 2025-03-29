Тренер назвал зарядку, которая поможет продлить жизнь

Фитнес-тренер Иван Красавин назвал продлевающую жизнь утреннюю зарядку. Его слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовал включить в тренировку бег на месте, круговые движения в плечевых суставах, наклоны, касание лопатки, повороты в стороны, подтягивание коленей к груди, приседания, скручивания, обратные скручивания, отжимания и гиперэкстензию. Для последнего нужно лечь на живот, выпрямив ноги. Затем следует оторвать грудную клетку от пола и задержаться в таком положении.

Красавин заявил, что такая зарядка эффективна для снижения веса, так как повышает метаболизм и увеличивает общее количество сжигаемых калорий за день. Кроме того, тренировка повышает уровень химических веществ в мозге, отвечающих за хорошее самочувствие и настроение.

Ранее фитнес-тренер Ирина Ротач назвала интенсивную утреннюю зарядку для замены кофе. В тренировку она предложила включить, в частности, приседания с махами, планку, ягодичный мостик и упражнение «супермен».