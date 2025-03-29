Кардиолог назвал продукты, необходимые метеозависимым людям

Справиться с метеозависимостью можно с помощью корректировки рациона. Об этом заявил кардиолог Артём Кервелис.

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Специалист рекомендует при сильной метеозависимости включить в меню продукты, богатые калием и магнием. Это бананы, баклажаны, картофель, капуста, шпинат, фасоль и орехи. Также важно придерживаться сбалансированного рациона.

Артём Кервелис предложил рецепт овощного рагу с фасолью и орехами, которое может стать идеальным ужином для метеозависимых людей. Для приготовления блюда понадобятся фасоль, баклажан, капуста, морковь, лук, миндаль или грецкие орехи, оливковое масло, чеснок, томатный сок и специи. Блюдо готовится путём обжарки ингредиентов и последующего тушения с добавлением специй. Перед подачей рагу следует украсить измельчёнными орехами.