Раскрыты основные причины неожиданного проблемного поведения собаки

Основные причины, по которым собака неожиданно может становиться «проблемной», раскрыл в беседе с «Мослентой» президент российской кинологической федерации Владимир Голубев. Эксперт отметил, что иногда это происходит по вине самого хозяина, однако есть и иные причины.

«В большинстве случаев кинологи сталкиваются не с "проблемной" собакой, а с "проблемным" хозяином, у которого либо завышенные требования к питомцу, либо недостаток знаний о правильных методах дрессировки. Простой пример: наверное, каждый хозяин хочет, чтобы его собака не подбирала на улице. Желание вполне понятное, но парадокс заключается в том, что для собаки подобное поведение вполне естественно. А бороться с тем, что заложено в животном эволюцией — довольно сложно. Ругать –— вовсе бесполезно. Можно только корректировать подобное поведение, чтобы сделать жизнь собаки безопасной», — порассуждал он.

Однако бывают ситуации, когда поведение собаки меняется в худшую сторону по определенным причинам, на которые хозяину следует обращать особое внимание. Так, это может быть следствием болезни или травмы, что требует обращения к ветврачу. Также резкие перемены в поведении собаки могут указывать на проблемы в психическом состоянии животного — они могут страдать от нервных расстройств и психических заболеваний, даже ПТСР. Если проблема нежелательного поведения у собаки тянется с щенячьего возраста, необходимо, чтобы ветеринар исключил наличие серьезных поражений центральной нервной системы. А кинолог-инструктор поможет объяснить причины такого поведения и скорректировать его, указал Голубев.

Также причиной может быть разлука с хозяином. Хотя питомца можно приучить оставаться дома одному, но ему гораздо спокойнее находится в обществе. Поэтому питомец может периодически демонстрировать недовольство любыми возможными для него способами: в ход пойдут разодранные подстилки, обувь, игрушки. Однако такое поведение поддается коррекции, но при этом возможны и рецидивы.

Ошибки в воспитании также могут влиять на нежелательное поведение животного. «Представим такую ситуацию: однажды пес погнался за соседским котом и прогнал нарушителя порядка с участка. Вы его похвалили, тем самым закрепили нежелательное поведение. Теперь собака будет думать, что вы ждете от нее подобных действий и начнет распугивать всех соседей в округе», — пояснил Голубев, указав, что такое поведение уже сложно корректируется.

Последней причиной он назвал возраст. Так, самым непослушным периодом будет жизнь с щенком, который пытается попробовать все «на зубок». Взросление также может отразиться на поведении собаки, из-за чего рекомендуется корректировать со специалистами то, что не устраивает хозяина.

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