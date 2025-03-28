Диетолог опровергла миф о пользе фиников

Отеки могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, и лучше пройти обследование у врача, чтобы узнать их причину, а не пытаться снять их финиками, заявила НСН Марият Мухина.

Финики действительно за счет содержания калия могут уменьшать отеки, однако они настолько калорийные, что есть их лучше на завтрак или в течение дня как здоровый перекус и источник витаминов и антиоксидантов. Об этом в беседе с НСН рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Блогеры утверждают, что всего 3-6 штук фиников за час до сна полностью уберут утренние отеки. Сухофрукт якобы богат калием, который помогает регулировать баланс жидкости в организме. Мухина подтвердила его полезные свойства, однако заявила, что на ночь есть этот фрукт не стоит.

«Финики лучше не есть вечером, потому что, хотя они и очень полезные, но все-таки обладают высоким гликемическим индексом и повышают глюкозу в крови. Поэтому они практически противопоказаны для пациентов, которые страдают сахарным диабетом, ожирением. В 100 граммах фиников - 300 килокалорий. Это как шоколадка. Поэтому финики лучше есть вообще-то утром, на завтрак. В течение дня их можно есть как полезный десерт. 10 фиников в день - это действительно суточная потребность в меди, сере, половина потребности в железе, четверть потребности в кальции и суточная потребность в магнии. Они содержат и калий, и клетчатку, и антиоксиданты, но не являются панацей от отеков. Вообще финики очень хороший фрукт для разговения, там незаменимые аминокислоты, триптофан - гормон радости, они оказывают успокаивающее, снотворное действие. Там есть и фитонциды, которые уменьшают воспаление и борются с грибковыми инфекциям, поэтому их очень любят в жарких странах», - рассказала она.

По словам Мухиной, необходимо сначала провести комплексное обследование организма, чтобы понять причину отеков, потому что иногда они могут указывать на серьезные заболевания.

«Да, финики содержат калий, который способствует выведению лишней жидкости. Но если отеки, например, из-за почечной недостаточности, то тут никакие финики не помогут. Отеки возникают по различным причинам: это может быть и задержка жидкости из-за сердечно-сосудистых проблем, это могут быть лимфатические отеки, хроническое воспаление, даже токсикоз у беременных. То есть эти советы создают иллюзию какого-то легкого выхода из тяжелых ситуаций, а такого в медицине не бывает. Человеку в отдельных случаях может быть нужно не просто сбалансировать питание, а ложиться на операцию, а он будет есть финики в надежде, что у него спадут отеки. Поэтому здесь нужен комплексный подход, обследование, выяснение причин этих отеков», - отметила собеседница НСН.

Если исключить болезни, то самой распространенной причиной отеков лица по утрам является употребление алкоголя и соленой пищи, подчеркнула Мухина.

«Вы знаете, самый главный продукт, провоцирующий отеки, – это алкоголь. Это также соленая пища на ночь, она будет держать отеки в зоне головы и лица», - подытожила она.

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