Врач объяснила, чем опасны токсичные краски для волос

Регулярное использование красок для волос Schwarzkopf и Syoss с токсичным альдегидом лилиалом в составе может вызвать рак и ряд других серьезных проблем со здоровьем, рассказала дерматолог, трихолог, косметолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталия Жовтан. Основные последствия их применения врач назвала «Ленте.ру».

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Жовтан объяснила, что компонент лилиал, также известный как бутилфенилметилпропиональ, не только токсичный, но и аллергенный, поэтому при попадании на кожу он вызывать покраснение, зуд, жжение и другие аллергические реакции. В больших концентрациях это вещество может вызывать воспаление волосяных фолликулов, что приведет к выпадению волос, добавила она.

Также врач предупредила, что лилиал оказывает мутагенное и канцерогенное воздействие на организм человека.

«Лилиал обладает потенциальной способностью вызывать мутации клеток и повышает риск развития раковых заболеваний. Кроме того, он негативно влияет на дыхательные пути, что особенно опасно для пациентов с бронхиальной астмой», — Наталия Жовтан, врач-дерматолог, трихолог, косметолог.

Кроме того, как отметила Жовтан, при использовании несмываемых средств с высоким содержанием лилиала, например, духов или косметики для ухода за кожей, это вещество может всасываться в кровоток и оказывать токсическое влияние на весь организм.

Ранее стало известно, что в красках для волос двух немецких производителей Schwarzkopf Palette и Syoss Professional Performance обнаружен запрещенный альдегид лилиал. При этом производитель этих красок в России заявил, что они не содержат тех вредных веществ, которые нашли в европейской продукции. Однако депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность этих красок для волос.