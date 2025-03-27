Названа серьезная опасность обхватывающих наушников

Обхватывающие наушники могут ухудшать кровообращение, предупредил оториноларинголог Рауль Тен. О серьезной опасности наушников он поговорил с NEWS.ru.

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По словам врача, современные наушники с полностью обхватывающими ушные раковины амбушюрами давят на височные или затылочные артерии и могут ухудшить кровоток.

«У людей с нарушенной микроциркуляцией, например при атеросклерозе или мигрени, даже легкая компрессия способна вызвать ишемию. Это проявляется пульсирующей болью, аналогичной боли при напряжении или гипоксии», — отметил Тен.

При использовании наушников он призвал обращать внимание на локальное онемение или покалывание в области ушей, пульсирующую боль в висках или затылке после снятия наушников и усиление дискомфорта при их длительном использовании. Индивидуальная чувствительность, подчеркнул Тен, играет ключевую роль. При повторяющихся симптомах врач посоветовал проконсультироваться с неврологом или оториноларингологом.

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