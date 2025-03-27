Ученые рассказали, как укрепить здоровье за пять минут в день

Ученые из Университета Эдит Коуэн обнаружили, что всего пять минут эксцентрических упражнений в день могут принести значительную пользу здоровью людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Applied Physiology (EJАР).

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В исследовании приняли участие добровольцы с «сидячей» работой, которые не занимались кардио или силовыми тренировками. В начале эксперимента испытуемые прошли ряд тестов на оценку физической подготовки и психического здоровья. После этого их проинструктировали ежедневно выполнять пятиминутный комплекс эксцентрических упражнений, которые предполагают растяжение мышц под нагрузкой.

В течение четырех недель испытуемые каждый день выполняли по десять приседаний, наклонов, отжиманий от стены и подъемов на носки. Участников попросили уделить внимание правильной технике для лучшего контроля мышечной работы.

Результаты показали, что за месяц коротких тренировок соотношение жировой и мышечной массы в организме добровольцев не изменилось. Тем не менее исследователи заметили значительные улучшения в силе мышц и гибкости, а также в уровне психического благополучия. Кроме того, испытуемые стали более выносливыми — об этом говорило постепенное снижение частоты сердечных сокращений при выполнении упражнений.

«По мере старения уровень физической подготовки человека снижается в среднем на 1–2% в год. При ведении пассивного образа жизни у человека в возрасте 50 лет уровень тренированности и выносливости будет на 20% ниже, чем у тридцатилетнего», — объяснили исследователи.

Ученые добавили, что тренировки особенно важны для пожилых, поскольку они снижают риск развития хронических заболеваний и травм, а также укрепляют кости и суставы.