Как перехитрить ложный голод

Этот необычный лайфхак спасет вас от переедания. О нем рассказала тренер по снижению веса Кэти Лэндис.

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Этот трюк занимает всего 20 секунд и заключается в следующем: перед тем как перекусить попробуйте встряхнуться всем телом, подобно собаке. По словам Кэти Лэндис, это способ саморегуляции. Такая вибрация помогает активизировать работу префронтальной коры головного мозга, отвечающей за эмоциональную регуляцию. Тренер уверяет, что регулярное использование этого упражнения может уменьшить тягу к еде, особенно когда вы едите не потому, что голодны.

Этот подход основан на идеях, предложенных экспертом Питером Левином, автором книги «Пробуждение тигра: исцеление травмы». Он утверждает, что многие животные, включая собак, инстинктивно избавляются от напряжения через движения тела. Подобные техники помогают снять стресс и мышечное напряжение, снижая уровень адреналина и успокаивая нервную систему.