Какая вода безвредна для здоровья

Большая часть информации, которая указывается в рекламе и блогах, — не для пользы, а для продаж. Поэтому выбрать правильный тип воды в магазине может быть непросто.

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В магазине обязательно нужно смотреть на минеральный состав воды. В целом вся вода делится на три категории. Это столовая (лёгкая, солей в ней до 1 г/л; она подходит для ежедневного употребления), лечебно-столовая (солей в ней от 1 до 10 г/л; пить её можно, но не постоянно), лечебная (содержание солей — более 10 г/л; принимать можно лишь по назначению врача).

Вода бывает также щелочная, кислая. Щелочная вода не даст вам лечебного эффекта, хотя может при определённых состояниях уменьшить кислотность желудка либо помочь восстановиться после занятий спортом. Однако если у вас пониженная кислотность желудочного сока, то регулярное употребление щелочной воды только ухудшит переваривание пищи.

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В кислой воде могут содержаться активные ионы, которые способствуют пищеварению, улучшают обмен веществ. На постоянной же основе пить такую воду нельзя: можно навредить организму.

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