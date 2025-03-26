160 минут ходьбы могут продлить жизнь на пять лет

Специалисты из Клиники Майо отмечают: ходьба связана с множеством преимуществ для здоровья. В том числе с улучшением состояния сердечно-сосудистой системы, познавательных способностей, памяти, сна, равновесия, координации, укреплением костей и мышц, повышением выносливости, уровня энергии, поднятием настроения, снижением уровня стресса, напряжения.

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Недавнее исследование показало, что ходьба может добавить годы к вашей жизни. Об этом говорится в статье, опубликованной в British Journal of Sports Medicine. Правда, есть нюансы. Для этого нужно ходить 160 минут в день со скоростью около 5 км/ч. Так вы максимально продлите жизнь.

В ходе новой работы учёные проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания (NHANES). Сосредоточились они при этом на участниках старше 40 лет, которые носили мониторы активности не менее четырёх дней.

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Оказалось, что 25% самых активных участников исследования ходили 160 минут ежедневно со скоростью 4,8 км/ч. При этом если бы все испытуемые ходили бы столько же, то они смогли бы прожить не 78,6, а 84 года. Напротив, те, кто находился в 25% самых неактивных людей, уменьшили продолжительность своей жизни примерно на 6 лет.

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