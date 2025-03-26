Человечество жиреет. Все понимают: с этим надо что-то делать. И пока одни зарабатывают миллионы на хитрых диетах и "бесплатных" марафонах, пока другие льют слезы, вставая утром на злобные весы, третьи призадумались: а, собственно, кто и как определяет, что такое лишний вес?

Конечно, ожирение видно сразу, можно даже примерно сказать, начальная это стадия или уже полный трындец. А вот понятие "лишний вес" какое-то абстрактное. Для кого он лишний, а кому в самый раз? Есть люди тонкокостные, узенькие, как лезвие ножа. А есть кругленькие, как воздушный шарик, и при этом такие же легкие. То есть где точный критерий-то? Есть ли он вообще, или мы приговорены каждое утро с замиранием сердца вставать на весы, чтобы убедиться: у меня опять 75 плюс 5?

Лучшие умы человечества пытались создать объективные инструменты измерений. В 1835 году бельгийский математик Адольф Кетле придумал индекс массы тела (ИМТ). Теперь эта формула (вес в килограммах, деленный на квадрат роста в метрах) знакома даже бабушкам - поборницам ЗОЖ. Ну, то есть превращаешь себя мысленно в плоский квадрат со стороной, равной твоему росту, и так же мысленно размазываешь себя по нему ровным слоем. Если получается слой до 18,5 до 24,9, то ты стройняшка. Если от 25 до 29,9 - то индивид средней упитанности, стремящейся к избытку. Ну а все, что после 30, - это уже ожирение, как ни крути.

Сомнения у врачей возникли почти сразу: что-то уж больно математический подход к реальным людям. Кто-то безымянный предложил обратить внимание на объем талии. И выяснилось: тонкие дамские талии, которые пленяют на старинных картинах и фотоснимках, куда-то исчезли.

Индекс округлости тела в комплексе учитывает рост, вес, возраст, пол, расу/этническую принадлежность, объем талии и бедер

То ли потому, что исчезли как класс корсеты, то ли нынешние дамы больше налегают на конфеты и пирожные. Но все последние десятилетия объемы талий неуклонно увеличиваются. Притом врачи заметили закономерность: широкая талия удваивает риск преждевременной смерти от любых причин. И каждые лишние пять сантиметров увеличивают риск преждевременной смерти на 13 процентов у женщин и на 17 - у мужчин. Нормальным (здоровым) показателем окружности талии тоже кто-то анонимный установил 80 сантиметров для женщин, и 94 - для мужчин. И то, что при талии больше 88 сантиметров растет риск преждевременной смерти от болезней сердца, нарушений углеводного обмена и рака у женщин, а при 102 - у мужчин. Страшновато? Установили и предпочтительное для женщин соотношение объема талии к окружности бедер - 0,7 и меньше. А в последние пять лет этот показатель стабилизировался на значении 0,8. Печалька, дамы!

Но, вполне возможно, печалиться рано. Открою страшную тайну: и эта характеристика довольно условна, как ИМТ, который учитывает только рост и вес. Потому что оба подхода не учитывают ни состав тела (где там мышцы, где вода и где жиры), ни распределение жира. А ведь среди нас есть варианты на любой фасон: у кого жир сосредоточен на животе, у кого - на бедрах, у кого - на спине и ягодицах… Неужели это все равно?

Тем не менее больше 100 лет врачи повторяли как мантру: ИМТ, ИМТ, ИМТ! Пока в 2013 году опять же математик Диана Томас не предложила новую формулу для оценки состояния тела. И назвала ее Body Roundness Index (BRI). По-русски - индекс округлости тела (ИОТ). Он в комплексе учитывает рост, вес, возраст, пол, расу/этническую принадлежность, объем талии и бедер. И это позволяет лучше оценить распределение жира, особенно накопленного внутри брюшной полости висцерального жира, который несет большой риск для здоровья.

Расчет идет по шкале от 1 до 20, где минимальные значения указывают на грушевидную форму тела, а максимальные - на яблоковидную. Эти "фруктовые" определения хорошо известны всем дамам, не чуждым интереса к моде: по ним наши кутюрье учат подбирать себе наряды, чтобы фрукты не оказались горькими.

Честно скажу, что пользоваться формулой Дианы Томас нематематик не сможет - настолько она замороченная. Но есть и хорошая новость: в интернете легко можно найти калькулятор ИОТ и определить свой показатель. И тут многих ждет нечаянная радость. Если по ИМТ вам выпишут приговор "избыток веса" или даже "первая стадия ожирения", то милая Диана с улыбкой сообщит, что вы "в пределах нормы".

Мало того, ученые обнаружили, что ИОТ коррелирует с показателями биоимпедансометрии - процедуры, которая позволяет точно измерить долю жира в организме. Исходя из этой взаимосвязи, исследователи установили "здоровые" параметры индекса - они соответствуют показателям содержания того самого опасного висцерального жира, которые считаются нормой. А она зависит от возраста, пола и расы человека и находится в диапазоне от 5 до 10 процентов от общей массы жира. Так что для женщин норма - ИОТ меньше 4,5, избыточный вес - 4,5-5, ожирение - больше 5. Для мужчин, соответственно, нормой считается ИОТ менее 5, избыточным весом - 5-5,5, ожирением - более 5,5. Проверьте себя и решите: кому больше веры?

Что тут сказать в завершение? Только то, что математика - мать всех наук и кузина хорошего настроения!

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