Названа привычка, повышающая риск развития деменции

Поздний отбой и некачественный сон повышают риск развития деменции, болезни Альцгеймера, а также общего снижения когнитивных способностей. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на результаты исследования, проведенного экспертами в области неврологии и психиатрии.

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В эксперименте приняли участие 72 здоровых пожилых человека, средний возраст которых составляет 73 года. Они прошли МРТ-сканирование мозга, исследование сна (полисомнографию), когнитивные тесты и специализированную методику визуализации мозга (DTI-ALPS).

Выяснилось, что у участников, которые поздно ложились спать и недосыпали, система удаления токсинов и продуктов метаболизма из мозга работала хуже. Коммуникационные сети мозга тех, кто меньше отдыхал, также стали менее гибкими.

Ученые подчеркивают, что недостаточный или прерывистый сон вреден для мозга, памяти и когнитивного здоровья.

Недавно ученые из Университета Торонто установили, что новые впечатления помогают улучшить память и настроение, а также снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний.

Исследователи отмечают, что не требуется кардинально менять образ жизни — достаточно внедрения небольших «новшеств», таких как прогулка по новому маршруту.