Полезно ли иглоукалывание для здоровья

Практике иглоукалывания уже более 2 тысяч лет, но она всё ещё вызывает споры. Учёные сходятся во мнении, что это лженаука. И вот почему.

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Во время лечения при помощи иглоукалывания действует эффект плацебо. Учёные на эту тему провели сотни исследований. Они ставили иглы в самые разные места тела — и разницы особо не было. При этом боль уменьшалась даже у тех, кому «кололи» фальшивую акупунктуру.

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) иглоукалывание признаёт. Однако с оговоркой: её эффект объясняется культурными традициями и плацебо. В 2022 году «Кокрейновское сотрудничество» также заключило: доказательств того, что акупунктура лечит лучше, чем плацебо, сейчас недостаточно.

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Кроме того, иглоукалывание сложно назвать безопасной процедурой. Если мастер ошибётся, то он может повредить сосуд или нерв у человека. Известны также случаи занесения инфекции из-за плохой стерилизации. Ещё иногда бывает так, что акупунктура мешает реальному лечению. Если вместо химиотерапии пациент будет лечить рак иголками, то последствия могут быть фатальными.

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