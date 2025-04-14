Есть ли польза от игольчатого RF-лифтинга: мнение дерматолога

Разнообразие процедур, которые помогают нашей коже выглядеть свежее, моложе и подтянутее сейчас тяжело оценить, но легко среди них запутаться. Как выбрать подходящую? Дерматовенеролог Ирина Марченко рассказала "Рамблеру" об одной из самых популярных и эффективных процедур, которые применяются в работе с кожей лица.

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Что такое RF-лифтинг

Микроигольчатый RF-лифтинг — это процедура омоложения кожи, основанная на воздействии двух факторов — прогрева тканей радиочастотной энергией и механического воздействия вследствие микропроколов кожи. Процедура является универсальной, поскольку она: всесезонна, подходит для любого фототипа и любой расы, оптимально и для мужчин и для женщин без существенных ограничений по возрасту. Марченко Ирина Сергеевна Дерматовенеролог, косметолог сети клиник "Семейная"

Признаки для проведения процедуры

Необходима консультация специалиста перед выбором RF-лифтинга, но общие признаки, по которым вам могут назначить процедуру это:

все признаки старения,

все виды рубцовых деформаций,

все зоны птоза (периорбитальная, периоральная, скуловая),

потеря тургора,

рубцы,

локальные жировые отложения (на теле).

Микроигольчатый RF-лифтинг – это универсальная процедура, поскольку все параметры подбираются индивидуально под пациента, чтобы достичь максимального результата (глубина проникновения, уровень прогрева, частота, время импульса, виды и количество игл). Марченко Ирина Сергеевна Дерматовенеролог, косметолог сети клиник "Семейная"

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Противопоказания к применению

Напомним, что RF-лифтинг, как и любые другие процедуры имеет свои особенности. Одним из главных противопоказаний являются онкологические процесс и доброкачественные новообразования в обрабатываемой зоне со склонностью к росту (наблюдение 6 месяцев). Также воздействия стоит избегать беременным.

Системные заболевания соединительной ткани (склеродермия, красная волчанка и другие) могут послужить аргументом против проведения, как и заболевания внутренних органов, иммуносупрессивные заболевания или прием иммуносупрессивных препаратов. И тяжелые неврологические заболевания, в том числе эпилепсия, могут стать причиной отказать в процедуре. Марченко Ирина Сергеевна Дерматовенеролог, косметолог сети клиник "Семейная"

Рекомендации после процедуры

Не рекомендовано в течение нескольких дней использовать декоративную косметику, парфюм в зоне обработки.

Избегать в использовании средств, содержащих ретинол, кислоты.

Воздержаться от приема горячей ванны, посещения бани и сауны до полного восстановления.

Очищать кожу только кончиками пальцев (без губок, щеток, мочалок).

Не посещать сеансы массажа до восстановления.

Не принимать лекарства с фотосенсибилизирующим эффектом (усиливающим чувствительность кожи к солнечному воздействию.

Перед выходом на улицу наносить солнцезащитный крем SPF 50+ обильным слоем (на открытые участки, на которых проводился микроигольчатый RF-лифтинг).

Не посещать солярий.